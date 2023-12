Red Bull Ring : saison 2024 avec de nombreux points forts

Les temps forts de la prochaine saison sur le Red Bull Ring seront à nouveau marqués par les visites des classes royales : En été, les écuries de Formule 1 et les équipes de MotoGP installeront leurs remarquables motorhomes à Spielberg, et les stars de la scène se battront pour chaque centimètre d'asphalte dans un décor paisible.

Ceux qui souhaitent faire partie du week-end de course de Formule 1 du 28 au 30 juin 2024, avec un programme cadre légendaire, devraient se précipiter, car la ruée sur les billets pour le GP d'Autriche 2024 est grande. Ce n'est pas étonnant, car en Styrie, on ne leur proposera pas seulement une action captivante sur la piste, mais aussi un vaste programme en dehors du circuit.

Même si les héros du MotoGP se livrent à des duels passionnants, Spielberg se transforme en un haut lieu du sport automobile où les fans peuvent profiter, en plus de ce qui se passe sur la piste, d'actes en direct, de spectacles de cascades et de séances d'autographes dans la "MotoGP Bike City". Des billets à prix réduit pour le "CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2024", qui se déroulera le week-end du 18 août, sont encore disponibles jusqu'au 31 décembre.

Un seul billet pour tous les temps forts

Si, en plus d'un racing captivant et de duels roue contre roue, l'échange de vernis est de bon ton, le DTM sera au départ. Depuis 2023, l'Autriche a également un champion dans la série culte allemande en la personne de Thomas Preining. Les fans attendent avec impatience le prochain temps fort autrichien (du 27 au 29 septembre), avec notamment l'ADAC GT Masters dans le programme cadre. De nombreux pilotes autrichiens prendront place à Spielberg lors de leurs courses à domicile et assureront une bonne ambiance.

Avec un seul billet, les fans peuvent s'assurer de participer aux quatre événements phares du Red Bull Ring. Le Season Pass est la porte d'entrée pour les manifestations du Red Bull Ring Classics, de la Formule 1, du MotoGP et du DTM.

La variante "Premium" garantit une place dans la tribune de départ et d'arrivée ainsi qu'une place de parking réservée pour la Formule 1, le MotoGP et le DTM, la variante "Standard" garantit une place debout pour la Formule 1 et le MotoGP ainsi que le libre choix de la place assise pour le Red Bull Ring Classics et le DTM. Si vous avez l'intention d'acheter des places debout ou en tribune de départ-arrivée pour la Formule 1, le Season-Pass est fait pour vous. Ici aussi, la devise est d'acheter rapidement - le contingent est limité.

Les détails du calendrier 2024, les billets pour les séries de courses phares et toutes les informations sur le Red Bull Ring sont disponibles sur le site web du Red Bull Ring.