Red Bull Ring: stagione 2024 con molti punti salienti

L'evento clou della prossima stagione al Red Bull Ring saranno ancora una volta le visite delle classi più importanti: In estate, sia le scuderie di Formula 1 che quelle della MotoGP allestiranno i loro imponenti motorhome a Spielberg, e le stelle della scena si contenderanno ogni centimetro di asfalto davanti a uno scenario tranquillo.

Chiunque voglia partecipare al weekend di Formula 1 con il suo leggendario programma di supporto dal 28 al 30 giugno 2024 deve agire in fretta, perché c'è una grande corsa ai biglietti per il GP d'Austria 2024. Non c'è da stupirsi, perché la Stiria non offre solo emozioni in pista, ma anche un vasto programma fuori dalla pista.

Anche quando gli eroi della MotoGP saranno impegnati in duelli avvincenti, Spielberg si trasformerà in una roccaforte del motorsport, dove i fan potranno assistere ad esibizioni dal vivo, spettacoli acrobatici e sessioni di autografi nella "MotoGP Bike City", oltre all'azione in pista. I biglietti scontati per il "CryptoDATA Motorcycle Grand Prix of Austria 2024", che si svolgerà nel weekend del 18 agosto, sono ancora disponibili fino al 31 dicembre.

Un biglietto per tutte le attrazioni

Se, oltre alle gare emozionanti e ai duelli ruota a ruota, anche lo scambio di vernici fa parte del divertimento, il DTM è all'inizio. Anche l'Austria ha un campione nella serie cult tedesca dal 2023 con Thomas Preining. I fan sono già in attesa del prossimo evento austriaco (27-29 settembre), che includerà l'ADAC GT Masters come parte del programma di supporto. Numerosi piloti austriaci si schiereranno per le loro gare di casa a Spielberg e garantiranno una grande atmosfera.

I fan possono assicurarsi un biglietto per i quattro eventi clou al Red Bull Ring. Il Season Pass è la porta d'accesso ai Red Bull Ring Classics, alla Formula 1, alla MotoGP e al DTM.

L'opzione "Premium" garantisce un posto sulla tribuna di partenza e arrivo, compreso un parcheggio riservato, per la Formula 1, la MotoGP e il DTM, mentre l'opzione "Standard" garantisce un'area in piedi per la Formula 1 e la MotoGP e una libera scelta di posti per le Red Bull Ring Classics e il DTM. Se si desiderano posti in piedi o in tribuna d'onore per la Formula 1, attualmente non disponibili, il Season Pass è la soluzione ideale. Anche in questo caso il motto è essere veloci: il contingente è limitato.

I dettagli sul calendario 2024, i biglietti per le gare clou e tutte le informazioni sul Red Bull Ring sono disponibili sul sito web del Red Bull Ring.