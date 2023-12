Red Bull Ring: época de 2024 com muitos destaques

A época de 2023 ainda agora terminou, mas os fãs do desporto automóvel já estão a olhar para o próximo ano. Em 2024, um programa com muitos destaques espera por eles novamente no Red Bull Ring em Spielberg.

Os pontos altos da próxima época no Red Bull Ring serão, mais uma vez, as visitas das classes rainha: No verão, tanto as equipas de Fórmula 1 como as equipas de MotoGP instalarão as suas impressionantes autocaravanas em Spielberg e as estrelas da cena lutarão por cada centímetro de asfalto perante um cenário tranquilo.

Quem quiser participar no fim de semana de corrida de Fórmula 1, com o seu lendário programa de apoio, de 28 a 30 de junho de 2024, deve agir rapidamente, pois a procura de bilhetes para o GP da Áustria de 2024 é enorme. Não é de admirar, pois a Estíria não oferece apenas ação emocionante na pista, mas também um extenso programa fora dela.

Mesmo quando os heróis do MotoGP estiverem envolvidos em duelos emocionantes, Spielberg será transformada num reduto de desportos motorizados, onde os fãs podem desfrutar de espectáculos ao vivo, shows de acrobacias e sessões de autógrafos na "MotoGP Bike City", para além da ação na pista. Os bilhetes com desconto para o "CryptoDATA Motorcycle Grand Prix of Austria 2024", que terá lugar no fim de semana de 18 de agosto, ainda estão disponíveis até 31 de dezembro.

Um bilhete para todos os destaques

Se, para além das corridas emocionantes e dos duelos roda a roda, a troca de pinturas também faz parte da diversão, o DTM está no início. A Áustria também tem um campeão na série de culto alemã desde 2023 com Thomas Preining. Os fãs já estão ansiosos pelo próximo destaque austríaco (27 a 29 de setembro), que incluirá o ADAC GT Masters como parte do programa de apoio. Numerosos pilotos austríacos alinharão nas suas corridas caseiras em Spielberg e assegurarão uma grande atmosfera.

Os fãs podem garantir um bilhete para os quatro eventos de destaque no Red Bull Ring. O Passe de Temporada é a porta de entrada para os eventos Red Bull Ring Classics, Fórmula 1, MotoGP e DTM.

A opção "Premium" garante um lugar na bancada de partida e chegada, incluindo um lugar de estacionamento reservado para a Fórmula 1, MotoGP e DTM, enquanto a opção "Standard" garante uma área de pé para a Fórmula 1 e MotoGP, bem como uma escolha livre de lugares para o Red Bull Ring Classics e DTM. Se estiveres de olho nos lugares em pé ou nas bancadas de partida e chegada para a Fórmula 1, que atualmente não estão disponíveis, o Passe de Época é a solução. O lema aqui também é ser rápido - o contingente é limitado.

Detalhes sobre o calendário de 2024, bilhetes para as principais séries de corridas e todas as informações sobre o Red Bull Ring podem ser encontradas no site do Red Bull Ring.