Récompensé par un prix : Honneur à la recrue de Formule 1 Oscar Piastri

Les équipes de Formule 1 se disputaient déjà le talent de McLaren Oscar Piastri avant ses débuts en GP, et ce à juste titre : l'Australien a dépassé les attentes élevées lors de sa première année. Il vient d'être récompensé pour cela.

Oscar Piastri a prouvé qu'il était un pilote de course particulièrement doué avant même son arrivée en Formule 1. L'actuel pilote McLaren s'est imposé trois fois de suite en tant que rookie dans les catégories de jeunes Formule Renault Eurocup, Formule 3 et Formule 2. Il a ensuite passé une année en tant que pilote d'essai et de réserve.

A l'époque, Piastri faisait encore partie du programme de formation d'Alpine, mais comme les Français voulaient d'abord le placer dans l'équipe Williams, qui n'avait que peu de succès, et qu'ils n'ont confirmé le double champion du monde comme successeur que lorsque Fernando Alonso a annoncé son départ, il a signé un contrat avec l'écurie de tradition McLaren.

Les Britanniques n'ont pas regretté de s'être battus pour engager Piastri jusqu'à l'instance de conciliation pour les litiges contractuels, car le jeune homme de 22 ans originaire de Melbourne a réussi à dépasser les attentes élevées. Dès sa douzième participation au GP en Belgique, il a terminé deuxième au sprint, au Japon, il s'est hissé sur la troisième marche du podium après le GP et au Qatar, il a pu fêter sa première victoire au sprint et sa deuxième place dans la course du dimanche.

Piastri a ainsi couronné sa première saison dans la catégorie reine par une neuvième place au championnat du monde. L'Australien a reçu pour cela le prix Autosport en tant que meilleur rookie. Le trophée a été présenté par le double champion du monde Mika Häkkinen, Piastri l'a remercié dans un communiqué vidéo lors de la remise du prix.

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12