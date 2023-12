Onorato: Onorificenza per il debuttante in Formula 1 Oscar Piastri

Oscar Piastri ha dimostrato di essere un pilota di talento molto speciale anche prima della sua promozione in Formula 1. L'attuale pilota della McLaren ha vinto tre gare consecutive come esordiente nelle classi giovanili Formula Renault Eurocup, Formula 3 e Formula 2. Ha poi trascorso un anno come collaudatore e pilota di riserva. Ha poi trascorso un anno come collaudatore e pilota di riserva.

All'epoca, Piastri faceva ancora parte del programma junior Alpine, ma poiché i francesi inizialmente volevano inserirlo nel team Williams, che ha avuto un discreto successo, e lo hanno confermato come successore del due volte campione del mondo solo quando Fernando Alonso ha annunciato la sua partenza, ha firmato un contratto con la tradizionale scuderia McLaren.

La scuderia britannica non si è pentita di aver lottato per ingaggiare Piastri fino al collegio arbitrale per le controversie contrattuali, poiché il ventiduenne di Melbourne è riuscito a superare le loro alte aspettative. È arrivato secondo in volata al suo dodicesimo GP in Belgio, è salito sul terzo gradino del podio dopo il GP del Giappone e ha festeggiato la sua prima vittoria in volata e il secondo posto nella gara di domenica in Qatar.

Piastri ha così coronato la sua prima stagione nella classe regina con il nono posto nel campionato mondiale. L'australiano è stato premiato con l'Autosport Award come miglior rookie. Il trofeo è stato consegnato dal due volte campione del mondo Mika Häkkinen, che Piastri ha ringraziato in un video messaggio durante la cerimonia di premiazione.

Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12