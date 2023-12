Homenageado: Honra para o estreante na Fórmula 1 Oscar Piastri

As equipas de Fórmula 1 já estavam a lutar pelo talento da McLaren, Oscar Piastri, antes da sua estreia no GP, e com razão: o australiano excedeu as elevadas expectativas no seu primeiro ano. Foi agora homenageado por esse facto.

Oscar Piastri provou que é um talento muito especial como piloto de corridas, mesmo antes da sua promoção à Fórmula 1. O atual piloto da McLaren venceu três corridas consecutivas como estreante nas categorias júnior da Fórmula Renault Eurocup, Fórmula 3 e Fórmula 2. Passou depois um ano como piloto de testes e de reserva.

Nessa altura, Piastri ainda fazia parte do programa júnior da Alpine, mas como os franceses queriam inicialmente colocá-lo na equipa Williams, de sucesso moderado, e só o confirmaram como sucessor do bicampeão mundial quando Fernando Alonso anunciou a sua saída, assinou um contrato com a tradicional equipa de corridas McLaren.

A equipa britânica não se arrependeu de ter lutado para contratar Piastri até à comissão de arbitragem para disputas contratuais, uma vez que o jovem de 22 anos de Melbourne conseguiu superar as suas elevadas expectativas. Terminou em segundo lugar no sprint na sua décima segunda participação no GP da Bélgica, foi terceiro no pódio após o GP do Japão e celebrou a sua primeira vitória no sprint e o segundo lugar na corrida de domingo no Qatar.

Piastri coroou assim a sua primeira época na categoria rainha com o nono lugar no campeonato do mundo. O australiano foi distinguido com o Prémio Autosport como melhor estreante. O troféu foi entregue pelo bicampeão mundial Mika Häkkinen, a quem Piastri agradeceu numa mensagem de vídeo durante a cerimónia de entrega dos prémios.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12