Nicola Lacorte : Un nouvel espoir de l'alpinisme

Nicola Lacorte a fait un pas de plus vers son rêve de devenir coureur professionnel : L'adolescent italien a été admis dans le programme junior de l'équipe Alpine. Le jeune homme de 16 ans a participé cette année à la Formule 4 italienne ainsi qu'au championnat de Formule 4 des Emirats arabes et s'est distingué par deux victoires et quatre places sur le podium.

Dans le championnat italien, Lacorte s'est classé neuvième au classement général et cinquième dans le classement des rookies. En Formule 4 arabe, il a terminé la saison à la 24e place du classement général et à la neuvième place des rookies.

En tant que dernier membre du cadre junior Alpine, il bénéficiera de l'expérience du personnel de l'Academy ainsi que du soutien de l'équipe de Formule 1. Lacorte aura également accès aux installations de l'usine de Formule 1 à Enstone.

"C'est une grande joie pour moi d'avoir été accepté dans le programme de développement de l'équipe Alpine et d'avoir maintenant la possibilité de travailler avec l'Alpine Academy pour la saison à venir et au-delà. Je suis très reconnaissant de la confiance qu'ils me témoignent et je suis sûr que cette opportunité m'aidera à progresser dans ma carrière et à me développer à la fois en tant que personne et en tant que coureur", explique l'Italien.

Le directeur sportif par intérim d'Alpine, Julian Rouse, a déclaré à propos de l'arrivée du jeune coureur : "C'est formidable que Nicola rejoigne notre programme de jeunes talents. Nous élargissons constamment le programme Alpine Academy et accueillons toujours de nouveaux talents que nous soutenons dans leur carrière. Nous sommes impatients d'aider Nicola à se développer sur et en dehors de la piste et, comme tous nos jeunes talents, Nicola bénéficiera du soutien et des connaissances de l'Alpine Academy et de l'équipe de Formule 1 d'Alpine".