Nicola Lacorte: Nuova speranza alpina

Nicola Lacorte è un passo più vicino al suo sogno di diventare un corridore professionista: L'adolescente italiano è stato ammesso al programma junior del team Alpine. Quest'anno il 16enne ha partecipato alla Formula 4 italiana e al Campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti, impressionando con due vittorie e quattro podi.

Lacorte ha ottenuto il nono posto assoluto nel campionato italiano e il quinto nella classifica dei debuttanti. Nella Formula 4 araba ha concluso la stagione al 24° posto assoluto e al nono posto nella classifica dei debuttanti.

In qualità di nuovo membro della squadra junior Alpine, beneficerà dell'esperienza dello staff dell'Academy e del supporto del team di Formula 1. Lacorte avrà anche accesso alle strutture della fabbrica di Formula 1 di Enstone.

"È un grande piacere per me essere stato accettato nel programma di sviluppo del team Alpine e avere ora l'opportunità di lavorare con l'Alpine Academy per la prossima stagione e oltre. Sono molto grato per la fiducia che hanno riposto in me e sono sicuro che questa opportunità mi aiuterà a proseguire la mia carriera e a crescere sia come persona che come corridore", spiega l'italiano.

Julian Rouse, direttore sportivo ad interim di Alpine, commenta così l'arrivo del giovane corridore: "È fantastico che Nicola si unisca al nostro programma junior. Stiamo costantemente ampliando il programma Alpine Academy e accogliamo sempre nuovi talenti per sostenerli nel loro percorso professionale. Non vediamo l'ora di aiutare Nicola a svilupparsi dentro e fuori la pista e, come tutti i nostri giovani talenti, Nicola beneficerà del supporto e delle conoscenze dell'Alpine Academy e del team Alpine di Formula 1".