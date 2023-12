Nicola Lacorte: Nova esperança alpina

Nicola Lacorte está um passo mais perto do seu sonho de se tornar um piloto profissional: O adolescente italiano foi aceite no programa de juniores da equipa Alpine. O jovem de 16 anos competiu na Fórmula 4 italiana e no Campeonato de Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos este ano e impressionou com duas vitórias e quatro subidas ao pódio.

Lacorte terminou em nono lugar na classificação geral do campeonato italiano e em quinto na classificação de estreantes. Na Fórmula 4 Árabe, terminou a época em 24º lugar na geral e em nono lugar na classificação de estreantes.

Sendo o mais recente membro da equipa júnior da Alpine, beneficiará da experiência do pessoal da Academia e do apoio da equipa de Fórmula 1. Lacorte também terá acesso às instalações da fábrica de Fórmula 1 em Enstone.

"É um grande prazer para mim ter sido aceite no programa de desenvolvimento da equipa Alpine e ter agora a oportunidade de trabalhar com a Alpine Academy para a próxima época e para as seguintes. Estou muito grato pela confiança que depositaram em mim e estou certo de que esta oportunidade me vai ajudar a progredir na minha carreira e a desenvolver-me como pessoa e como ciclista", explica o italiano.

O Diretor Desportivo Interino da Alpine, Julian Rouse, comentou a chegada do jovem piloto: "É ótimo que Nicola se junte agora ao nosso programa de juniores. Estamos constantemente a expandir o programa da Alpine Academy e damos sempre as boas-vindas a novos talentos para os apoiar no seu percurso profissional. Estamos ansiosos por ajudar o Nicola a desenvolver-se dentro e fora da pista e, tal como todos os nossos jovens talentos, o Nicola irá beneficiar do apoio e dos conhecimentos da Alpine Academy e da equipa de Fórmula 1 da Alpine."