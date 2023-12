Valtteri Bottas : "Nous avons quelques nouvelles idées".

L'équipe Alfa Romeo a connu une année difficile. Les progrès espérés n'ont pas pu être réalisés avec la C43 et l'équipe a glissé de la sixième place au classement des constructeurs, qu'elle occupait après la saison 2022, à la neuvième place. Seule l'équipe Haas a récolté encore moins de points que l'écurie suisse, qui participe à la Formule 1 avec la puissance de Ferrari.

L'année prochaine, tout devrait aller mieux. Dès le troisième avant-dernier week-end de course au Brésil, le chef d'équipe Alessandro Alunni Bravi a annoncé : "Nous avons analysé en profondeur tous les domaines de la voiture et la prochaine voiture de course ne sera pas une évolution de la C43. Nous pensons qu'il y a certaines limites à ce concept que nous avons atteint. C'est pourquoi nous aurons une toute nouvelle voiture".



Ce changement de cap réjouit également Valtteri Bottas, qui roule pour l'équipe d'Hinwil depuis 2022. Le Finlandais de 34 ans a dû se contenter de la 15e place au championnat du monde. Il n'a terminé que quatre des 22 courses qu'il a disputées cette année dans les points. Il a terminé huitième lors de l'ouverture de la saison à Bahreïn et au Qatar, et dixième au Canada et en Italie.

Interrogé sur son temps fort de la saison, l'ancien pilote Mercedes a déclaré : "Malheureusement, je dois dire que c'était la première course de la saison. Nous avons eu un week-end correct, nous avons pu marquer des points tout de suite et tout semblait très bien. Mais ensuite, la saison a été difficile. Nous n'avons pas pu marquer assez de points. J'espère donc qu'il y aura plus de moments forts l'année prochaine".

Le travail en coulisses donne des raisons d'espérer. Le CEO de Sauber, Andreas Seidl, développe l'équipe afin de préparer l'arrivée d'Audi à partir de 2026. L'un des porteurs d'espoir est James Key, qui a pris ses fonctions de directeur technique en septembre. Bottas en est convaincu : "La bonne chose, c'est que nous avons une toute nouvelle voiture et quelques nouvelles idées, et nous avons aussi de nouvelles têtes dans l'équipe, c'est exactement ce dont nous avons besoin maintenant. Nous devons faire un grand pas en avant cet hiver".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12