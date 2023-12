Valtteri Bottas: "Ho qualche nuova idea".

Il team Alfa Romeo ha avuto un anno difficile. Non è stato possibile ottenere i progressi sperati con la C43 e la squadra è scivolata dal sesto posto nel campionato costruttori, che aveva occupato dopo la stagione 2022, al nono posto. Solo il team Haas ha ottenuto meno punti della squadra svizzera, che gareggia in Formula 1 con la potenza della Ferrari.

L'anno prossimo tutto dovrebbe andare meglio. Il boss del team Alessandro Alunni Bravi ha annunciato, in occasione del terzultimo weekend di gara in Brasile: "Abbiamo analizzato a fondo tutte le aree della vettura e la prossima auto da corsa non sarà un ulteriore sviluppo della C43. Siamo convinti che questo concetto abbia dei limiti che abbiamo raggiunto. Per questo motivo avremo una vettura completamente nuova".



Anche Valtteri Bottas, che guida per il team di Hinwil dal 2022, è soddisfatto del cambio di rotta. Il 34enne finlandese si è dovuto accontentare del 15° posto nel campionato mondiale. È andato a punti solo in quattro delle 22 gare disputate quest'anno. È arrivato ottavo all'apertura della stagione in Bahrain e in Qatar, e decimo in Canada e in Italia.

Quando gli è stato chiesto quale sia stato il momento più bello della stagione, l'ex pilota della Mercedes ha spiegato: "Purtroppo devo dire che è stata la prima gara della stagione. Abbiamo avuto un weekend decente, abbiamo segnato subito dei punti e tutto sembrava molto buono. Ma poi è diventata una stagione difficile. Non siamo riusciti a fare abbastanza punti. Spero quindi che l'anno prossimo ci siano più punti di riferimento".

Il lavoro dietro le quinte lascia ben sperare. L'amministratore delegato della Sauber, Andreas Seidl, sta ampliando la squadra per preparare l'ingresso dell'Audi a partire dal 2026. Uno dei candidati è James Key, che ha assunto la carica di Direttore Tecnico a settembre. Bottas è convinto: "La cosa positiva è che abbiamo una macchina completamente nuova e alcune nuove idee, e abbiamo anche nuove menti nel team, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno ora. Dobbiamo fare un grande passo avanti in inverno".

Classifica del campionato (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12