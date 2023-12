Valtteri Bottas: "Tenho algumas ideias novas"

A equipa Alfa Romeo teve um ano difícil. Os progressos esperados não puderam ser alcançados com o C43 e a equipa passou do sexto lugar do campeonato de construtores, que ocupava após a temporada de 2022, para o nono lugar. Apenas a equipa Haas marcou menos pontos do que a equipa suíça, que compete na Fórmula 1 com a potência Ferrari.

No próximo ano, tudo deverá ser melhor. O chefe de equipa Alessandro Alunni Bravi anunciou no penúltimo fim de semana de corrida no Brasil: "Analisámos minuciosamente todas as áreas do carro e o próximo carro de corrida não será uma evolução do C43. Somos da opinião de que este conceito tem alguns limites que já atingimos. É por isso que vamos ter um carro completamente novo".



Valtteri Bottas, que conduz para a equipa de Hinwil desde 2022, também está satisfeito com a mudança de rumo. O finlandês de 34 anos teve de se contentar com o 15º lugar no campeonato do mundo. Só terminou nos pontos em quatro das 22 corridas que disputou este ano. Foi oitavo na abertura da época no Bahrein e no Qatar, e décimo no Canadá e em Itália.

Quando questionado sobre o seu ponto alto da época, o antigo piloto da Mercedes explicou: "Infelizmente, tenho de dizer que foi a primeira corrida da época. Tivemos um fim de semana decente, marcámos pontos logo de início e tudo parecia muito bom. Mas depois a época tornou-se difícil. Não conseguimos marcar pontos suficientes. Por isso, espero ter mais destaques no próximo ano".

O trabalho nos bastidores dá motivos para ter esperança. A equipa está a ser expandida pelo CEO da Sauber, Andreas Seidl, para se preparar para a entrada da Audi a partir de 2026. Um dos candidatos é James Key, que assumiu o cargo de Diretor Técnico em setembro. Bottas está convencido: "O bom é que temos um carro completamente novo e algumas ideias novas, e também temos novas mentes na equipa, que é exatamente o que precisamos agora. Precisamos de dar um grande passo em frente no inverno".

Classificação do Campeonato (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12