Christian Horner s'attend à des vents contraires de la part de trois adversaires

Avec la RB19, l'équipe Red Bull Racing et Max Verstappen ont pu établir de nombreux nouveaux records. Dans l'histoire de la Formule 1 jusqu'à présent, aucune voiture n'a été aussi dominante que la voiture de service du triple champion. Avec un taux de réussite de 95,45 pour cent, la voiture de course GP née de la plume du génial constructeur a établi un nouveau record.

Le taux de réussite de Max Verstappen est également impressionnant. Avec 19 victoires en 22 Grands Prix, il atteint un taux de victoire de 86 pour cent. Il a réalisé plus de 1000 tours en tête et a accumulé deux fois plus de points que son coéquipier Sergio Pérez, qui a remporté deux Grands Prix et s'est emparé de la deuxième place du championnat du monde.

Mais malgré ces succès, Christian Horner reste prudent quant aux perspectives de succès pour l'année prochaine. Bien que la concurrence ait prédit une domination de Red Bull Racing pendant des années, le directeur de l'écurie de Milton Keynes prévient dans une interview accordée à "Sky Sports F1" : "Personne ne s'arrête. Nous avons certes une base formidable, c'est pourquoi la prochaine voiture de course GP sera plus une évolution qu'une révolution".

"Mais je suis sûr que l'année prochaine, le peloton se rapprochera un peu. Nous ne pouvons donc pas nous reposer sur nos lauriers. Nos concurrents sont tous de grandes équipes. McLaren, Ferrari et Mercedes étaient en bonne forme en fin de saison. C'est pourquoi je pense que l'année prochaine, les grandes équipes se battront à fond dans le championnat du monde".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12