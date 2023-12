Christian Horner si aspetta un vento contrario da parte di tre avversari

In questa stagione, il Red Bull Racing Team ha festeggiato 21 vittorie su 22 GP. Tuttavia, il boss del team Christian Horner avverte: "Non possiamo riposare sugli allori". Sa che la concorrenza non dorme mai.

Il Red Bull Racing Team e Max Verstappen hanno stabilito molti nuovi record con la RB19. Nessuna vettura nella storia della Formula 1 è stata così dominante come l'auto aziendale del tre volte campione. Con una percentuale di successo del 95,45%, la vettura da GP nata dalla penna dell'ingegnoso costruttore ha stabilito un nuovo record.

Anche la percentuale di successo di Max Verstappen è impressionante. Con 19 vittorie in 22 Gran Premi, ha una percentuale di vittorie dell'86%. Ha completato più di 1.000 giri in testa e ha ottenuto il doppio dei punti del suo compagno di squadra Sergio Pérez, che ha vinto due Gran Premi e ha conquistato il secondo posto in campionato.

Ma nonostante questi successi, Christian Horner rimane cauto sulle prospettive di successo del prossimo anno. Anche se la concorrenza ha previsto anni di dominio per la Red Bull Racing, il boss della scuderia di Milton Keynes avverte nell'intervista a Sky Sports F1: "Nessuno è fermo. Abbiamo una grande base, quindi il prossimo GP sarà più un'evoluzione che una rivoluzione".

"Ma sono sicuro che il prossimo anno il campo convergerà in qualche modo. Quindi non possiamo riposare sugli allori. I nostri concorrenti sono tutti grandi team. McLaren, Ferrari e Mercedes erano in buona forma verso la fine della stagione. Per questo penso che l'anno prossimo i grandi team saranno al completo nel Campionato del Mondo".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12