Christian Horner espera que os três adversários lhe façam frente

A Red Bull Racing Team e Max Verstappen estabeleceram muitos novos recordes com o RB19. Nenhum carro na história da Fórmula 1 foi tão dominante como o carro da empresa do tricampeão. Com uma taxa de sucesso de 95,45%, o piloto de GP do engenhoso construtor estabeleceu um novo recorde.

A taxa de sucesso de Max Verstappen também é impressionante. Com 19 vitórias em 22 Grandes Prémios, tem uma taxa de vitórias de 86%. Completou mais de 1000 voltas na liderança e marcou o dobro dos pontos do seu companheiro de equipa Sergio Pérez, que venceu dois Grandes Prémios e ficou em segundo lugar no campeonato.

Mas apesar destes sucessos, Christian Horner mantém-se cauteloso no que diz respeito às perspectivas de sucesso no próximo ano. Apesar de a concorrência ter previsto anos de domínio para a Red Bull Racing, o chefe de equipa da formação sediada em Milton Keynes avisa na entrevista à Sky Sports F1: "Ninguém está parado. Temos uma grande base, por isso o próximo piloto de GP será mais uma evolução do que uma revolução".

"Mas tenho a certeza de que o campo vai convergir um pouco no próximo ano. Por isso, não podemos descansar sobre os louros. Os nossos concorrentes são todos grandes equipas. A McLaren, a Ferrari e a Mercedes estavam em boa forma no final da época. É por isso que penso que as grandes equipas vão estar na máxima força no Campeonato do Mundo no próximo ano."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12