Tost à propos de Mateschitz : "Il a concrétisé ses visions

Didi Mateschitz est décédé le 22 octobre 2022. Franz Tost a parlé du fondateur de Red Bull dans le podcast Beyond the Grid et de ce qui l'a particulièrement marqué.

"Monsieur Red Bull" Dietrich Mateschitz est décédé le 22 octobre 2022 à l'âge de 78 ans des suites d'une longue et grave maladie. Sa famille, ses amis et ses compagnons de route ont ressenti une tristesse qui perdure encore aujourd'hui.

Mais entre-temps, ils sourient à nouveau lorsqu'ils se souviennent de l'homme Mateschitz. Comme Franz Tost, qui a été chef d'équipe d'AlphaTauri de 2006 à 2023. Il a rencontré Mateschitz pour la première fois en 1993 sur le Nürburgring, "parce que je voulais travailler en Formule 1 chez Sauber. Il était sponsor chez Sauber. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois et ensuite nous avons toujours été en contact", se souvient Tost dans le podcast "Beyond the Grid".

Tost poursuit : "C'était l'une des personnes les plus passionnantes que j'ai jamais rencontrées, parce que quand on parlait avec lui, il avait une pensée et une vision très en avance, et il expliquait tout de manière si logique. Il y a beaucoup de gens dehors qui ont des visions, mais lui les a réalisées, et avec succès".

L'annonce de Mateschitz était alors sans équivoque : "Il m'a dit : 'Franz, tu vas maintenant à Faenza, tu construis l'équipe et ensuite tu dois former les pilotes, ensuite ils viendront chez Red Bull Racing, ils gagneront des courses et des championnats'".

"J'étais assis là et je me suis dit : 'Je sais ce que je dois faire ici'. Mais à la fin, ça a marché. Il était tellement en avance dans sa façon de penser qu'au final, tout a fonctionné comme il l'avait imaginé. Je n'ai jamais eu de réunion avec Mateschitz au cours de laquelle j'ai quitté la pièce sans savoir exactement ce que je devais faire. Il n'y a pas eu de discussion, rien. Cela doit être fait, et rapidement. C'est tout. C'était une personne fantastique, unique", poursuit Tost.

A la question de savoir s'il y avait aussi la motivation de mettre une raclée à l'équipe A, Tost a été clair : "Ma première motivation était de construire l'équipe, et cela n'a jamais été le but de battre Red Bull Racing ou d'être au même niveau, parce que Mateschitz a été très clair là-dessus. Il y a Red Bull Racing - ils doivent gagner des courses, ils doivent gagner des championnats, et nous sommes ce qu'on appelle une deuxième équipe".

Tost devrait, avec AlphaTauri, utiliser les synergies de Red Bull Racing, former de jeunes pilotes. "Et quand nous voulions faire quelque chose dans l'infrastructure, il demandait toujours : 'Est-ce que cela a un sens ? Ne pourriez-vous pas partager cela avec Red Bull Racing ou Red Bull Technology?' Il a toujours été clair que Red Bull Racing est à un autre niveau que nous", a déclaré Tost.

