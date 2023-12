Tost su Mateschitz: ha realizzato le sue visioni

Il "Signor Red Bull" Dietrich Mateschitz si è spento il 22 ottobre 2022 all'età di 78 anni dopo una lunga e grave malattia. Questo ha causato un dolore tra la famiglia, gli amici e i compagni, che continua ancora oggi.

Tuttavia, ora sorridono di nuovo quando ricordano Mateschitz come persona. Come Franz Tost, che è stato Team Principal di AlphaTauri dal 2006 al 2023. Ha incontrato Mateschitz per la prima volta al Nürburgring nel 1993, "perché volevo lavorare per la Sauber in Formula 1. Lui era uno sponsor della Sauber. Lui era uno sponsor della Sauber. È lì che l'ho incontrato per la prima volta e poi siamo sempre rimasti in contatto", ricorda Tost nel podcast "Beyond the Grid".

Tost continua: "È stata una delle persone più entusiasmanti che abbia mai incontrato, perché quando parlavi con lui, era molto avanti con il suo pensiero e la sua visione, e spiegava tutto in modo così logico. Ci sono molte persone che hanno delle visioni, ma lui le ha realizzate, e con successo".

Il messaggio di Mateschitz era chiaro: "Mi disse: 'Franz, ora vai a Faenza, costruisci la squadra e poi devi formare i piloti, che poi verranno alla Red Bull Racing e vinceranno gare e campionati'".

"Mi sono seduto e ho pensato: 'So cosa devo fare qui'. Ma alla fine ha funzionato. Era così avanti nelle sue idee che alla fine tutto ha funzionato come voleva lui. Non ho mai avuto un incontro con Mateschitz in cui sono uscito dalla stanza senza sapere esattamente cosa fare. Non c'è stata nessuna discussione, niente. Deve essere fatto, e deve essere fatto in fretta. Questo è quanto. Era una persona fantastica e unica", ha proseguito Tost.

Quando gli è stato chiesto se ci fosse anche la motivazione di battere l'A-Team, Tost ha chiarito: "La mia prima motivazione è stata quella di costruire la squadra, e non è mai stato l'obiettivo di battere la Red Bull Racing o di essere allo stesso livello, perché Mateschitz l'ha chiarito. C'è la Red Bull Racing: loro devono vincere le gare, devono vincere i campionati, e noi siamo una cosiddetta seconda squadra".

Tost e AlphaTauri dovrebbero sfruttare le sinergie della Red Bull Racing e formare giovani piloti. "E quando volevamo fare qualcosa nelle infrastrutture, lui ci chiedeva sempre: 'Ha senso? Non potete condividerlo con la Red Bull Racing o la Red Bull Technology?" È sempre stato chiaro che la Red Bull Racing è a un altro livello rispetto a noi", dice Tost.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12