Tost sobre Mateschitz: "Ele concretizou as visões

Didi Mateschitz faleceu a 22 de outubro de 2022. Franz Tost falou sobre o fundador da Red Bull no podcast Beyond the Grid e o que o impressionou particularmente.

O "Sr. Red Bull" Dietrich Mateschitz faleceu a 22 de outubro de 2022, com 78 anos, após uma longa e grave doença. Este facto causou pesar entre a família, amigos e companheiros, que continua até hoje.

No entanto, agora voltam a sorrir quando se lembram de Mateschitz como pessoa. Como Franz Tost, que foi Diretor de Equipa da AlphaTauri de 2006 a 2023. Conheceu Mateschitz em Nürburgring, em 1993, "porque eu queria trabalhar para a Sauber na Fórmula 1. Ele era um patrocinador da Sauber. Foi aí que o encontrei pela primeira vez e depois mantivemos sempre contacto", recorda Tost no podcast "Beyond the Grid".

Tost continua: "Foi uma das pessoas mais entusiasmantes que conheci, porque quando falávamos com ele, estava muito à frente com o seu pensamento e a sua visão, e explicava tudo de forma tão lógica. Há muitas pessoas por aí que têm visões, mas ele realizou-as, e com sucesso."

A mensagem de Mateschitz foi clara: "Ele disse-me: 'Franz, vai para Faenza agora, constrói a equipa e depois tens de treinar os pilotos, depois eles vêm para a Red Bull Racing, vão ganhar corridas e campeonatos'."

"Sentei-me ali e pensei para mim próprio: 'Sei o que tenho de fazer aqui'. Mas acabou por resultar. Ele estava tão à frente na sua forma de pensar que, no final, tudo acabou por correr como ele queria. Nunca tive uma reunião com Mateschitz em que eu saísse da sala sem saber exatamente o que fazer. Não houve discussão, nada. Tem de ser feito, e tem de ser feito rapidamente. Era isso. Ele era uma pessoa fantástica e única", continuou Tost.

Quando questionado sobre se havia também a motivação de bater o A-Team, Tost esclareceu: "A minha primeira motivação foi construir a equipa, e nunca foi o objetivo bater a Red Bull Racing ou estar ao mesmo nível, porque Mateschitz deixou isso claro. Existe a Red Bull Racing - eles têm de ganhar corridas, têm de ganhar campeonatos, e nós somos a chamada segunda equipa".

Tost e a AlphaTauri devem aproveitar as sinergias da Red Bull Racing e formar jovens pilotos. "E quando queríamos fazer algo nas infra-estruturas, ele perguntava sempre: 'Faz sentido? Não podem partilhar isso com a Red Bull Racing ou com a Red Bull Technology?" Foi sempre claro que a Red Bull Racing está num nível diferente do nosso", diz Tost.

