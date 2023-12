Tramnitz : "Sans Red Bull, cela aurait été difficile

Tim Tramnitz a rejoint le programme de jeunes talents de Red Bull en octobre et fait partie des rares espoirs allemands de la Formule 1. Sans cette promotion, il aurait été à l'étroit.

Tim Tramnitz ne cache pas que cela aurait été difficile. Peut-être même impossible. Mais le jeune homme de 19 ans est un junior Red Bull depuis octobre et bénéficie donc de la promotion de la marque. La grande pression financière est donc pour l'instant écartée.

Sans Red Bull, "il n'aurait sans doute pas été possible financièrement de continuer à gravir les échelons. Et je pense que de nombreuses familles ont des problèmes avec cela. Le sport automobile est malheureusement très cher. Et c'est le grand problème du sport automobile allemand en ce moment", a déclaré Tramnitz à web.de : "Car c'est déjà incroyablement cher en karting", a ajouté Tramnitz : "C'est en général un chemin extrêmement difficile vers la Formule 1".

Tramnitz, qui prendra le départ de la Formule 3 en 2024, espère que le programme de promotion de Red Bull lui donnera un coup de pouce. "Avec ce programme, Red Bull encourage les pilotes et les soutient également financièrement. A cela s'ajoute également l'aspect qu'en tant que junior Red Bull, on travaille avec des gens de la Formule 1", a-t-il déclaré : "On reçoit donc beaucoup d'input de personnes extrêmement expérimentées, ce qui m'aide bien sûr extrêmement dans ma position".

Sebastian Vettel est son grand modèle, et il est donc naturel que le pilote de Heppenheim soit passé par l'école Red Bull. Tramnitz veut, comme son idole Vettel autrefois, passer à la Formule 1 "le plus tôt possible", mais : "Il y a encore beaucoup de travail difficile à faire".

L'objectif à court terme est de réaliser une bonne saison de rookie en Formule 3. Son équipe n'est pas encore officiellement connue, mais elle devrait être ambitieuse compte tenu du contexte Red Bull.

Son objectif : "Être le meilleur rookie. Et ensuite de se battre pour les podiums et éventuellement pour les victoires", a-t-il déclaré.

D'une manière générale, Tramnitz doit "continuer à fournir des performances tout à fait normales. Et si elles sont suffisamment bonnes, j'espère que j'aurai la possibilité de m'asseoir dans une voiture de Formule 1", a-t-il déclaré : "Mais pour l'instant, j'ai encore un long chemin à parcourir. Et je dois faire mon travail correctement".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12