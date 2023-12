Tramnitz: sarebbe stato difficile senza Red Bull

Tim Tramnitz non nasconde che sarebbe stato difficile. Forse addirittura impossibile. Tuttavia, il 19enne è un Red Bull Junior da ottobre e quindi gode del sostegno del marchio. Ciò significa che l'enorme pressione finanziaria è scomparsa per il momento.

Senza Red Bull, "probabilmente non sarebbe stato finanziariamente possibile continuare il percorso verso la vetta. E credo che molte famiglie abbiano problemi in questo senso. Purtroppo il motorsport è così costoso. E questo è il grande problema del motorsport tedesco al momento", ha dichiarato Tramnitz a web.de: "Perché nel karting è semplicemente incredibilmente costoso", ha detto Tramnitz: "In generale è un percorso estremamente difficile per arrivare alla Formula 1".

Tramnitz, che gareggerà in Formula 3 nel 2024, spera in una spinta dal programma di supporto Red Bull. "Con il programma, Red Bull promuove i piloti e li sostiene anche finanziariamente. C'è anche l'aspetto che, come junior Red Bull, si lavora con persone di Formula 1", ha detto: "Quindi si ricevono molti input da persone estremamente esperte, che ovviamente mi aiutano molto nella mia posizione".

Sebastian Vettel è il suo grande modello, quindi è naturale che anche il nativo di Heppenheim abbia frequentato la scuola Red Bull. Come il suo idolo Vettel, Tramnitz vuole passare alla Formula 1 "il prima possibile", ma: "Mi aspetta ancora molto duro lavoro".

L'obiettivo a breve termine è quello di disputare una discreta stagione da rookie in Formula 3. La sua squadra non è ancora stata ufficialmente definita, ma è probabile che sia ambiziosa, visto il suo passato alla Red Bull.

Il suo obiettivo: "Essere il miglior debuttante. E poi lottare per i podi e possibilmente anche per le vittorie", ha detto.

In generale, Tramnitz "deve continuare a fare prestazioni normali. E se questo è abbastanza buono, allora si spera che ci sia l'opportunità di sedersi su una macchina di Formula 1", ha detto: "Ma prima di tutto, ho ancora molta strada da fare. E devo fare bene il mio lavoro".

