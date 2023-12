Tramnitz: Teria sido difícil sem a Red Bull

Tim Tramnitz está no programa júnior da Red Bull desde outubro e é uma das poucas esperanças alemãs na Fórmula 1. Sem o patrocínio, as coisas teriam sido difíceis.

Tim Tramnitz não esconde o facto de que teria sido difícil. Talvez até impossível. No entanto, o jovem de 19 anos é um Red Bull Junior desde outubro e, por isso, conta com o apoio da marca. Isto significa que, para já, a enorme pressão financeira desapareceu.

Sem a Red Bull, "provavelmente não teria sido financeiramente possível continuar no caminho para o topo. E penso que muitas famílias têm problemas com isso. Infelizmente, o desporto automóvel é muito caro. E esse é o grande problema do desporto automóvel alemão neste momento", disse Tramnitz ao web.de: "Porque é simplesmente incrivelmente caro no karting", disse Tramnitz: "É geralmente um caminho extremamente difícil para a Fórmula 1".

Tramnitz, que vai competir na Fórmula 3 em 2024, espera um impulso do programa de apoio da Red Bull. "Com o programa, a Red Bull promove os pilotos e também os apoia financeiramente. Há também o aspeto de que, como júnior da Red Bull, se trabalha com pessoas da Fórmula 1", disse ele: "Assim, recebe-se muita informação de pessoas extremamente experientes, o que obviamente me ajuda muito na minha posição."

Sebastian Vettel é o seu grande modelo, por isso é natural que o natural de Heppenheim também tenha passado pela escola da Red Bull. Tal como o seu ídolo Vettel, Tramnitz quer subir para a Fórmula 1 "o mais cedo possível", mas: "Ainda tenho muito trabalho duro pela frente".

O objetivo a curto prazo é ter uma boa época de estreia na Fórmula 3. A sua equipa ainda não foi oficialmente finalizada, mas é provável que seja uma equipa ambiciosa, dado o seu passado na Red Bull.

O seu objetivo: "Ser o melhor estreante. E depois lutar pelos pódios e possivelmente também pelas vitórias", disse.

De um modo geral, Tramnitz "tem de continuar a ter um desempenho normal. E se isso for suficientemente bom, espero que haja a oportunidade de me sentar num carro de Fórmula 1", disse: "Mas, antes de mais, ainda tenho um longo caminho a percorrer. E tenho de fazer o meu trabalho corretamente".

