Lewis Hamilton: "Los jugadores suelen quedarse demasiado tiempo en el casino

Han pasado dos años desde la última victoria de Lewis Hamilton en Fórmula 1. El 5 de diciembre ganó el GP de Arabia Saudí, pero luego perdió el título ante Max Verstappen en la polémica final del Mundial. Hamilton no ha vuelto a ganar una carrera desde entonces.

Cuánto echa de menos la sensación de victoria? "La verdad es que no la echo de menos. La perspectiva cambia. Cuando al principio de la temporada tienes claro que no vas a competir por poles o victorias, canalizas tu energía y te centras en resolver problemas. Me gusta resolver problemas. Desgraciadamente, eso lleva un poco más de tiempo en este deporte", declaró Hamilton a Bild am Sonntag.

La vida no consiste sólo en ganar, en el primer puesto, subrayó el británico: "Dependiendo de cómo mires las cosas, hay muchos escenarios diferentes que son, en cierto modo, victorias. Por ejemplo, llegar desde una posición más retrasada a la zona de puntos. O conseguir que el equipo quede segundo en el campeonato de constructores. Eso también puede ser una victoria".

Hamilton y su compañero de equipo George Russell lograron esta "victoria" en la final de Abu Dhabi. Pero, por supuesto, en última instancia debería ser su octavo título de campeón del mundo, con el que sustituiría al legendario Michael Schumacher como campeón récord.

¿Se retiraría entonces también como campeón del mundo? "No lo sé... Y no me gusta planificar el final. No sé cuándo será. Los jugadores suelen quedarse en el casino, aunque ganen, y luego se quedan demasiado tiempo. Tienes que irte cuando estás en la cima. Pero aún no he decidido si es algo que vaya a hacer. Primero quiero volver a la cima. Pero eso puede llevar tiempo".

Al fin y al cabo, no se sabe si Mercedes podrá volver a lo más alto en 2024 y dar guerra a los campeones del mundo de Red Bull Racing. Sin embargo, Hamilton no quiere pensar en eso todavía. Un descanso es un descanso.

"No quiero pensar en las carreras durante el mayor tiempo posible, así es como es en este momento del año. No me preocupa lo que pueda pasar en febrero y marzo. Estoy poniendo toda mi energía en llevar a mis sobrinos a esquiar y con ganas de construir muñecos de nieve, con ganas de ver el árbol de Navidad y de pasar tiempo con mi madre y mis amigos. En febrero empezarán de nuevo las preocupaciones y el esfuerzo", dijo Hamilton.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12