Lewis Hamilton : les parieurs restent souvent trop longtemps au casino

Il faut savoir s'arrêter quand on est le plus heureux. Lewis Hamilton se retirera-t-il s'il est une nouvelle fois champion du monde ? Et est-ce que le sentiment de gagner manque au Britannique ?

Cela fait maintenant deux ans que Lewis Hamilton n'a plus gagné en Formule 1. Le 5 décembre, il a remporté le GP d'Arabie saoudite, mais a ensuite perdu le titre face à Max Verstappen lors de la finale controversée du championnat du monde. Depuis, Hamilton n'a plus gagné de course.

A quel point le sentiment de victoire lui manque-t-il ? "Cela ne me manque pas vraiment. La perspective change. Quand il est clair en début de saison que l'on ne court pas pour les pôles ou les victoires, on dirige son énergie et son attention vers la résolution des problèmes. J'aime résoudre les problèmes. Malheureusement, dans ce sport, cela prend un peu plus de temps", a déclaré Hamilton au Bild am Sonntag.

Dans la vie, il ne s'agit pas seulement de gagner, de remporter la première place, a souligné le Britannique : "Selon la façon dont on regarde les choses, il y a beaucoup de scénarios différents qui sont en quelque sorte des victoires. Partir de plus loin dans le peloton pour arriver en tête dans les points, par exemple. Ou amener l'équipe à la deuxième place du championnat du monde des constructeurs. Ce genre de choses peut aussi être une victoire".

Cette "victoire", Hamilton et son coéquipier George Russell l'ont obtenue lors de la finale d'Abu Dhabi. Mais bien sûr, il s'agirait en fin de compte d'un huitième titre de champion du monde, qui lui permettrait de succéder à la légende Michael Schumacher en tant que champion record.

Se retirerait-il alors en tant que champion du monde ? "Je ne sais pas... Et je n'aime pas planifier la fin. Je ne sais pas encore quand ce sera. Les parieurs restent souvent au casino, même s'ils gagnent, et ils restent trop longtemps. Il faut partir quand on est au sommet. Mais je n'ai pas encore décidé si c'est quelque chose que je ferai. Je veux d'abord revenir au sommet. Mais cela pourrait prendre du temps".

Car il n'est pas certain que Mercedes puisse revenir au sommet en 2024 et livrer une bataille ouverte aux champions du monde de Red Bull Racing. Mais Hamilton ne veut pas non plus s'occuper de cela pour le moment. Une pause est une pause.

"Je ne veux pas penser aux courses aussi longtemps que possible, c'est comme ça à ce moment de l'année. Je ne m'inquiète pas encore de ce qui se passera en février et mars. Je mets mon énergie à emmener ma nièce et mes neveux skier et j'ai hâte de faire des bonshommes de neige, j'ai hâte de voir le sapin de Noël et de passer du temps avec ma mère et mes amis. En février, les soucis et les efforts reprendront", a déclaré Hamilton.

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12