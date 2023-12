Lewis Hamilton: I giocatori d'azzardo spesso rimangono troppo a lungo nel casinò

Sono passati due anni dall'ultima vittoria in Formula 1 di Lewis Hamilton. Il 5 dicembre ha vinto il GP dell'Arabia Saudita, ma ha poi perso il titolo a favore di Max Verstappen nella controversa finale del Campionato del mondo. Da allora Hamilton non ha più vinto una gara.

Quanto gli manca la sensazione di vittoria? "In realtà non mi manca. La prospettiva cambia. Quando all'inizio della stagione è chiaro che non si corre per le pole o per le vittorie, si canalizzano le energie e ci si concentra sulla soluzione dei problemi. Mi piace risolvere i problemi. Purtroppo in questo sport ci vuole un po' più di tempo", ha detto Hamilton alla Bild am Sonntag.

La vita non è fatta solo di vittorie, di primi posti, ha sottolineato il britannico: "A seconda di come si guardano le cose, ci sono molti scenari diversi che sono, in un certo senso, vittorie. Per esempio, arrivare da una posizione più arretrata per finire nei punti. Oppure portare la squadra al secondo posto nel campionato costruttori. Anche questa può essere una vittoria".

Hamilton e il suo compagno di squadra George Russell hanno ottenuto questa "vittoria" nel finale di Abu Dhabi. Ma, naturalmente, alla fine dovrebbe essere il suo ottavo titolo mondiale, che gli permetterebbe di sostituire la leggenda Michael Schumacher come campione record.

Si ritirerebbe quindi anche come campione del mondo? "Non lo so... E non mi piace pianificare la fine. Non so quando sarà. I giocatori d'azzardo spesso rimangono al casinò, anche se vincono, e poi rimangono troppo a lungo. Bisogna andarsene quando si è al top. Ma non ho ancora deciso se è una cosa che farò. Prima voglio tornare al top. Ma potrebbe volerci del tempo".

Dopotutto, non si sa se la Mercedes sarà in grado di tornare al vertice nel 2024 e dare filo da torcere ai campioni del mondo della Red Bull Racing. Tuttavia, Hamilton non vuole ancora soffermarsi su questo aspetto. Una pausa è una pausa.

"Non voglio pensare alle corse il più a lungo possibile, a questo punto dell'anno è così. Non mi preoccupo di quello che succederà a febbraio e marzo. Mi sto dedicando a portare i miei nipoti a sciare, a costruire pupazzi di neve, a fare l'albero di Natale e a passare del tempo con mia madre e i miei amici. A febbraio ricominceranno le preoccupazioni e gli sforzi", ha dichiarato Hamilton.

