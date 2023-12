Lewis Hamilton: Os jogadores ficam muitas vezes demasiado tempo no casino

Deve-se parar quando está no seu melhor. Será que Lewis Hamilton se vai reformar se voltar a ser campeão do mundo? E será que o britânico sente falta da sensação de vencer?

Já se passaram dois anos desde a última vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1. A 5 de dezembro, venceu o GP da Arábia Saudita, mas depois perdeu o título para Max Verstappen na controversa final do Campeonato do Mundo. Desde então, Hamilton não venceu nenhuma corrida.

Até que ponto é que ele sente falta da sensação de vitória? "Não sinto muita falta. A perspetiva muda. Quando fica claro no início da temporada que não se está a competir por poles ou vitórias, canalizamos a nossa energia e concentramo-nos na resolução de problemas. Eu gosto de resolver problemas. Infelizmente, isso leva um pouco mais de tempo neste desporto", disse Hamilton ao Bild am Sonntag.

A vida não se resume à vitória, ao primeiro lugar, sublinhou o britânico: "Dependendo da forma como olhamos para as coisas, há muitos cenários diferentes que são, de certa forma, vitórias. Por exemplo, vir de mais longe e terminar nos pontos. Ou levar a equipa ao segundo lugar no campeonato de construtores. Isso também pode ser uma vitória".

Hamilton e o seu companheiro de equipa George Russell conseguiram essa "vitória" na final em Abu Dhabi. Mas, claro, deverá ser o seu oitavo título de campeão do mundo, o que o levaria a substituir a lenda Michael Schumacher como campeão recordista.

Será que, nesse caso, ele também se reformaria como campeão do mundo? "Não sei... E não gosto de planear o fim. Não sei quando é que isso vai acontecer. Os jogadores ficam muitas vezes no casino, mesmo quando ganham, e depois ficam demasiado tempo. É preciso sair quando se está por cima. Mas ainda não decidi se é algo que vou fazer. Primeiro quero voltar ao topo. Mas isso pode levar tempo".

Afinal de contas, é incerto se a Mercedes será capaz de regressar ao topo em 2024 e dar aos campeões do mundo da Red Bull Racing uma corrida pelo seu dinheiro. No entanto, Hamilton não quer pensar nisso para já. Uma pausa é uma pausa.

"Não quero pensar em corridas durante o máximo de tempo possível, é assim que as coisas são nesta altura do ano. Não estou preocupado com o que vai acontecer em fevereiro e março. Estou a dedicar a minha energia a levar a minha sobrinha e os meus sobrinhos a esquiar, a construir bonecos de neve, a ver a árvore de Natal e a passar tempo com a minha mãe e os meus amigos. Em fevereiro, as preocupações e o esforço vão recomeçar", disse Hamilton.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07.º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12