Formule 1 2024 : les six courses de sprint sont fixées

La Formule 1 continuera à organiser des sprints lors de six week-ends de course en 2024. Mardi, les responsables ont annoncé où ils auront lieu.

En 2024, il y aura toujours six week-ends de courses de sprint en Formule 1. On sait désormais où ils auront lieu, car la Formule 1 a officiellement annoncé les lieux mardi.

Ainsi, Spielberg (Autriche) et Sao Paulo (Brésil) accueilleront pour la troisième fois des week-ends de sprint, Austin (USA) et le Qatar en accueilleront pour la deuxième fois.

Shanghai (Chine) et Miami (États-Unis) seront donc les nouvelles villes qui accueilleront des sprints pour la première fois. Ils remplaceront Bakou (Azerbaïdjan) et Spa-Francorchamps (Belgique) par rapport à 2022.

Comme l'indiquent également les organisateurs, le format sprint a eu un effet positif sur le nombre de spectateurs depuis son introduction en 2021, notamment le vendredi par rapport aux séances d'essais régulières.

Toutefois, le format pour 2024 est encore en cours de peaufinage et des modifications sont possibles. Il est par exemple question d'organiser le shootout du sprint le vendredi et les qualifications régulières le samedi. Le sprint pourrait se dérouler le samedi matin. Une décision sur ces changements est attendue en janvier.

"Je suis heureux d'annoncer six sites passionnants pour les événements de F1 Sprint de la saison prochaine, y compris les deux nouveaux hôtes, la Chine et Miami, qui sont tous deux des ajouts fantastiques et offriront de grandes courses à nos fans sur place et à la maison", a déclaré le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali.

"Depuis sa création en 2021, le sprint a toujours été synonyme de hausse d'audience à la télévision, de plus de divertissement pour les fans sur la piste et de plus d'engagement de la part des fans sur les plateformes sociales et numériques, et nous attendons avec impatience les événements passionnants de l'année prochaine", a poursuivi l'Italien.

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12