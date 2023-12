Formula 1 2024: fissate le sei gare sprint

La Formula 1 continuerà a organizzare sprint in sei weekend di gara nel 2024. Martedì gli organizzatori hanno annunciato dove si svolgeranno.

Nel 2024 la Formula 1 avrà anche sei weekend di gare sprint. Ora è chiaro anche dove si svolgeranno, dato che la Formula 1 ha annunciato ufficialmente le sedi martedì.

Di conseguenza, Spielberg (Austria) e San Paolo (Brasile) ospiteranno i weekend sprint per la terza volta, mentre Austin (USA) e il Qatar ospiteranno gli sprint per la seconda volta.

Shanghai (Cina) e Miami (USA) sono nuovi nel programma e ospiteranno gli sprint per la prima volta. Rispetto al 2022, sostituiranno Baku (Azerbaigian) e Spa-Francorchamps (Belgio).

Secondo gli organizzatori, il formato sprint ha avuto un impatto positivo sul numero di spettatori dalla sua introduzione nel 2021, soprattutto il venerdì rispetto alle sessioni di prove regolari.

Tuttavia, il formato è ancora in fase di messa a punto per il 2024 e sono possibili cambiamenti. Ad esempio, si sta valutando la possibilità di tenere lo sprint shootout il venerdì e la normale sessione di qualifiche il sabato. La gara sprint potrebbe svolgersi il sabato mattina. La decisione sui cambiamenti è prevista per gennaio.

"Sono lieto di annunciare sei sedi emozionanti per gli eventi F1 Sprint della prossima stagione, tra cui due nuove sedi, la Cina e Miami, che sono entrambe fantastiche aggiunte e offriranno grandi gare ai nostri fan a livello locale e nazionale", ha dichiarato il boss della Formula 1 Stefano Domenicali.

"Dalla sua nascita nel 2021, lo Sprint ha costantemente garantito un aumento degli ascolti televisivi, un maggiore intrattenimento per i fan in pista e un maggiore coinvolgimento dei fan sulle piattaforme sociali e digitali, e non vediamo l'ora di assistere agli entusiasmanti eventi del prossimo anno", ha proseguito l'italiano.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 Sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12