Fórmula 1 2024: As seis corridas de velocidade estão definidas

Em 2024, haverá seis fins-de-semana de corridas de velocidade na Fórmula 1. A Fórmula 1 anunciou oficialmente os locais das provas na terça-feira.

Assim, Spielberg (Áustria) e São Paulo (Brasil) receberão fins-de-semana de corridas de velocidade pela terceira vez, enquanto Austin (EUA) e Qatar receberão corridas de velocidade pela segunda vez.

Xangai (China) e Miami (EUA) são novos no programa e acolherão sprints pela primeira vez. Substituirão Baku (Azerbaijão) e Spa-Francorchamps (Bélgica) em relação a 2022.

De acordo com os organizadores, o formato sprint teve um impacto positivo no número de espectadores desde a sua introdução em 2021, especialmente às sextas-feiras, em comparação com as sessões de treinos regulares.

No entanto, o formato ainda está a ser afinado para 2024 e são possíveis alterações. Por exemplo, está a ser considerada a possibilidade de realizar o sprint shootout na sexta-feira e a sessão normal de qualificação no sábado. O sprint poderia realizar-se no sábado de manhã. Espera-se uma decisão sobre as alterações em janeiro.

"Tenho o prazer de anunciar seis locais empolgantes para os eventos F1 Sprint da próxima temporada, incluindo dois novos anfitriões, China e Miami, ambos fantásticos e que proporcionarão grandes corridas para nossos fãs localmente e em casa ", disse o chefe da Fórmula 1 Stefano Domenicali.

"Desde a sua criação em 2021, o Sprint tem proporcionado consistentemente um aumento das audiências televisivas, mais entretenimento para os fãs na pista e mais envolvimento dos fãs nas plataformas sociais e digitais, e estamos ansiosos pelos eventos emocionantes do próximo ano", continuou o italiano.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12