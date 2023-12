Helmut Marko : "On a dit du mal de Sergio Pérez

La saison dernière, Sergio Pérez n'a pas eu la vie facile. Le Mexicain était clairement dans l'ombre de son coéquipier dominant Max Verstappen, il n'avait aucune chance contre le Néerlandais, il a été littéralement démantelé sur le plan sportif.

En tant que vice-champion du monde, Pérez avait à la fin 290 points de retard sur Verstappen, qui a remporté 19 courses. Pérez a remporté deux victoires.

Le point décisif pour la domination de Red Bull Racing, "et de plus en plus de gens commencent à le comprendre", selon Marko, est le facteur Max Verstappen. "On a dit du mal de Sergio Pérez, mais c'est un pilote de haut niveau. Il a juste la malchance d'avoir un talent du siècle comme coéquipier", a déclaré Marko à "oe24".

Marko part du principe que Verstappen continuera à remporter des titres. Que ce soit avec la même domination, Marko estime que cela est peu probable. "Qu'il gagne encore des championnats du monde est hautement probable. Mais je ne pense pas qu'une saison comme celle de cette année, avec 21 victoires en 22 courses, soit possible. Qui sait si cela sera encore possible", a déclaré Marko.

Le conseiller en sport automobile de Red Bull a également été interrogé sur son avenir. "Après la saison, on discute généralement de ce que je fais. Il est courant qu'après une saison, on discute de l'avenir, cela a toujours été le cas jusqu'à présent", a déclaré Marko, qui a fêté ses 80 ans en avril.

Il précise : "J'en ai la force. A Las Vegas, j'étais étonnamment en forme et en meilleure forme que la plupart des autres".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12