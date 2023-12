Helmut Marko: Sergio Pérez è stato oggetto di cattiveria

Sergio Pérez non ha avuto vita facile nella scorsa stagione. Il messicano è stato chiaramente messo in ombra dal suo dominante compagno di squadra Max Verstappen, non ha avuto alcuna possibilità contro l'olandese ed è stato smantellato in termini sportivi.

Come secondo classificato nel campionato mondiale, Pérez ha chiuso a 290 punti da Verstappen, che ha vinto 19 gare. Pérez ha conquistato due vittorie.

Il fattore decisivo per il dominio della Red Bull Racing, "e sempre più persone se ne stanno lentamente rendendo conto", ha detto Marko, è stato il fattore Max Verstappen. "Sergio Pérez è stato trattato con sufficienza, ma è un pilota di alto livello. Ha solo la sfortuna di avere come compagno di squadra un talento unico nel suo genere", ha detto Marko a "oe24".

Marko presume che Verstappen continuerà a vincere titoli. Se con lo stesso dominio, Marko lo ritiene improbabile. "È molto probabile che continui a vincere campionati del mondo. Ma non credo sia possibile che si concretizzi un'altra stagione come questa, con 21 vittorie in 22 gare. Chi lo sa se sarà di nuovo possibile?", ha detto Marko.

Al consulente di Red Bull Motorsport è stato chiesto anche del suo futuro. "Dopo la stagione, in genere discutiamo di cosa fare. Dopo una stagione, è consuetudine discutere di cosa fare in futuro, è sempre stato così", ha detto Marko, che ha compiuto 80 anni in aprile.

E chiarisce: "Ho la forza per farlo. A Las Vegas ero incredibilmente in forma e di umore migliore rispetto alla maggior parte degli altri".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12