Helmut Marko: Sergio Pérez foi mal falado

Sergio Pérez teve de suportar muita coisa na época passada. À medida que a época se aproxima do fim, Helmut Marko volta a apoiar o mexicano.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Sergio Pérez não teve uma vida fácil na época passada. O mexicano foi claramente ofuscado pelo seu companheiro de equipa Max Verstappen, não teve qualquer hipótese contra o holandês e foi completamente desmantelado em termos desportivos.

Como segundo classificado no campeonato do mundo, Pérez terminou a 290 pontos de Verstappen, que venceu 19 corridas. Pérez conquistou duas vitórias.

O fator decisivo para o domínio da Red Bull Racing, "e cada vez mais pessoas estão lentamente a perceber isso", disse Marko, foi o fator Max Verstappen. "Sergio Pérez tem sido menosprezado, mas é um piloto de topo. Ele só tem o azar de ter um talento único como companheiro de equipa", disse Marko no "oe24".

Marko assume que Verstappen vai continuar a ganhar títulos. Se com o mesmo domínio, Marko acha que isso é improvável. "É altamente provável que ele ainda ganhe campeonatos mundiais. Mas não acho que seja possível que outra temporada como esta, com 21 vitórias em 22 corridas, se materialize. Quem sabe se isso será possível novamente", disse Marko.

O consultor de desporto automóvel da Red Bull foi também questionado sobre o seu futuro. "Depois da época, geralmente discutimos o que vou fazer. Depois de uma época, é habitual discutir o que fazer no futuro, sempre foi esse o caso", disse Marko, que completou 80 anos em abril.

Ele deixa claro: "Eu tenho força para fazer isso. Estava em muito boa forma em Las Vegas e com melhor disposição do que a maioria dos outros."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12