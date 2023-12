Kubica et la Formule E : comme faire l'amour avec une poupée gonflable

Il y a des pilotes qui n'ont guère envie de participer à la Formule E et qui le disent très clairement. Et il y a Robert Kubica, qui trouve une justification tout à fait humoristique à cela.

Certains pilotes utilisent la Formule E comme tremplin, comme possibilité de se faire connaître dans le sport de Formule. Ou comme bassin de rétention après une carrière plus ou moins réussie dans d'autres catégories. Mais il y a aussi des pilotes qui n'ont rien à faire de la série électrique.

Et parmi eux, il y a des pilotes qui le disent très clairement. Comme Robert Kubica, qui a effectué des essais dans le passé.

Mais cela n'a jamais abouti à un engagement, bien que le Polonais ait toujours été ouvert à de nouveaux défis, comme le confirment ses incursions en WRC, en WEC et en DTM. Outre les 99 courses qu'il a disputées en Formule 1 entre 2006 et 2021 pour Sauber, Renault, Williams et Alfa Romeo.

Dans le podcast Gurulandia de Marco Capelli et Roberto Vertucci, Kubica a choisi une comparaison grivoise avec un clin d'œil.

"Je ne suis pas contre le fait d'avoir des voitures électriques sur un circuit, mais j'ai eu plusieurs offres et j'ai refusé beaucoup d'argent", a expliqué le pilote de 38 ans avant de poursuivre : "Pour moi, une voiture compétitive doit faire du bruit. J'ai un dicton qu'il vaut mieux ne pas prononcer trop fort, mais rouler là-bas, ce serait un peu comme faire l'amour avec une poupée en caoutchouc", a plaisanté Kubica.

Au lieu de cela, il s'est souvenu dans le podcast de l'odeur "lorsque j'étais dans la voie des stands en 2006 et qu'Alonso est passé avec la Renault. À ce moment-là, je me suis souvenu de mon ancienne époque en karting".

Au lieu de la Formule E, il a d'ailleurs couru avec succès dans la catégorie LMP2 de 2021 à 2023. En 2023, Kubica a remporté le titre LMP2 dans le WEC. En 2022 et 2023, il a également obtenu la deuxième place de sa catégorie aux 24 Heures du Mans.

Pour la saison 2024, Kubica courra désormais pour l'écurie italienne AF Corse, au volant de la troisième Ferrari 499P (privée).

