Kubica e la Formula E: come fare sesso con una bambola di gomma

Ci sono piloti che usano la Formula E come trampolino di lancio, come opportunità per farsi notare nelle corse di formula. O come un punto di riferimento dopo una carriera più o meno fortunata in altre categorie. Ma ci sono anche piloti che non hanno alcun interesse per la serie di corse elettriche.

E poi ci sono piloti che lo dicono chiaramente. Come Robert Kubica, che in passato ha effettuato dei test drive.

Tuttavia, non si è mai impegnato, anche se il polacco è sempre stato aperto a nuove sfide, come confermano i viaggi nel WRC, nel WEC e nel DTM. Oltre alle 99 gare disputate in Formula 1 tra il 2006 e il 2021 per Sauber, Renault, Williams e Alfa Romeo.

Nel podcast di Gurulandia di Marco Capelli e Roberto Vertucci, Kubica ha scelto un paragone scivoloso con un sorriso negli occhi.

"Non sono contrario alla presenza di auto elettriche in pista, ma ho avuto diverse offerte e ho rifiutato molti soldi", ha spiegato il 38enne, aggiungendo: "Per me, un'auto competitiva deve fare rumore. Ho un detto che probabilmente non si dovrebbe dire troppo forte, ma guidare lì sarebbe un po' come fare sesso con una bambola di gomma", ha scherzato Kubica.

Invece, nel podcast ha ricordato l'odore "quando nel 2006 ero in piedi nella corsia dei box e Alonso è passato con la Renault. In quel momento mi sono ricordato dei miei vecchi tempi nel karting".

Invece della Formula E, ha gareggiato con successo nella classe LMP2 dal 2021 al 2023. Nel 2023, Kubica ha vinto il titolo LMP2 nel WEC. Nel 2022 e nel 2023, ha anche ottenuto il secondo posto di classe alla 24 Ore di Le Mans.

Nella stagione 2024, Kubica si schiererà per la scuderia italiana AF Corse sulla terza Ferrari 499P (privata).

