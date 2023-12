Kubica e a Fórmula E: como sexo com uma boneca de borracha

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Há pilotos que utilizam a Fórmula E como um trampolim, como uma oportunidade para se recomendarem nas corridas de fórmula. Ou como um "apanhado" depois de uma carreira mais ou menos bem sucedida noutras categorias. Mas também há pilotos que não têm qualquer interesse na série de corridas eléctricas.

E depois há pilotos que articulam isto muito claramente. Como Robert Kubica, que já fez testes de condução no passado.

No entanto, nunca chegou a comprometer-se, embora o polaco estivesse sempre aberto a novos desafios, como confirmam as viagens ao WRC, ao WEC e ao DTM. Para além das 99 corridas que completou na Fórmula 1 entre 2006 e 2021 pela Sauber, Renault, Williams e Alfa Romeo.

No podcast Gurulandia de Marco Capelli e Roberto Vertucci, Kubica escolheu uma comparação escorregadia com um brilho nos olhos.

"Não sou contra a presença de carros eléctricos nas pistas, mas tive várias ofertas e recusei muito dinheiro", explicou o piloto de 38 anos, acrescentando: "Para mim, um carro competitivo tem de fazer barulho. Tenho um ditado que provavelmente não se deve dizer muito alto, mas conduzir ali seria um pouco como fazer sexo com uma boneca de borracha", brincou Kubica.

Em vez disso, recordou no podcast o cheiro "quando estava nas boxes em 2006 e o Alonso passou com o Renault. Naquele momento, lembrei-me dos meus velhos tempos no karting".

Em vez da Fórmula E, ele competiu com sucesso na classe LMP2 de 2021 a 2023. Em 2023, Kubica ganhou o título de LMP2 no WEC. Em 2022 e 2023, ele também terminou em segundo lugar na classe nas 24 Horas de Le Mans.

Na época de 2024, Kubica alinhará agora pela equipa italiana AF Corse no terceiro Ferrari 499P (privado).

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12