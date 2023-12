Mick Schumacher : sa plus grande réalisation chez Mercedes

Mick Schumacher était pilote de réserve chez Mercedes en 2023. En Formule 1, il n'était donc assis qu'en deuxième ligne, sur le banc de touche. Ce fut une année difficile pour le jeune homme de 24 ans, qui avait auparavant couru pendant deux ans pour Haas. Mais elle n'a pas été perdue pour autant.

Il a pu apprendre beaucoup de choses. Comment fonctionne une grande équipe couronnée de succès dans la catégorie reine, comment elle fonctionne. Et ce ne sont pas toujours les choses soi-disant évidentes que l'on apprend en tant que remplaçant.

"Je pense que ce que les gens oublient - j'en étais conscient, mais c'est toujours quelque chose auquel on ne pense pas trop - c'est que tout le monde est humain et que tout le monde a les mêmes incertitudes", a déclaré Schumacher à formula1.com.

C'est ce qu'il a le plus appris : "Certaines des questions que je me posais lorsque je courais et qui n'avaient pas de réponse à l'époque ont trouvé leur réponse ici. Tout le monde passe par là, surtout en course, et c'était génial de vivre cette expérience".

"Mais bien sûr, on sait aussi pourquoi ils sont si bons, parce qu'ils procèdent comme ils le font. C'est génial de voir que même Lewis, qui est dans l'équipe depuis si longtemps, a un lien avec l'équipe, qu'ils se comprennent sans mots, et je pense que c'est quelque chose de très spécial", a déclaré Schumacher.

En 2023, il a reçu beaucoup d'éloges de la part de Hamilton et de George Russell, mais aussi du chef d'équipe Toto Wolff. Au final, de belles paroles pour lesquelles Schumacher ne peut toutefois pas acheter grand-chose.

"C'est super que les gens s'en rendent compte", a-t-il déclaré. "Mais malheureusement, je suis toujours ici en tant que pilote de réserve, pas en tant que pilote principal. Il est donc évident que quelque chose s'est mal passé, et parfois c'est un peu difficile à comprendre. Je sais que je dois convaincre d'autres personnes que je suis fait pour cette place", a-t-il déclaré.

Il restera pilote de réserve en 2024, il sera également au départ du WEC pour Alpine. Et puis ses regards se tournent vers 2025 : "Malheureusement, beaucoup de contrats sont pluriannuels, donc il n'y a pas vraiment de place l'année prochaine. C'est donc une situation difficile, mais il devrait y avoir des cockpits libres pour 2025, nous devons attendre. "Néanmoins, je resterai très proche de la Formule 1 et j'espère que cela me permettra de prouver aux gens de la Formule 1 que je mérite toujours d'avoir une chance dans la catégorie reine du sport automobile et que j'y ai ma place".

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12