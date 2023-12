Mick Schumacher: la sua più grande realizzazione alla Mercedes

Nel 2023, Mick Schumacher era un pilota sostitutivo della Mercedes in Formula 1. Fu un anno difficile per il 24enne, ma non fu un anno perso.

Mick Schumacher era un pilota di riserva della Mercedes nel 2023. Questo significava che era solo in seconda fila sulla griglia di partenza della Formula 1, in panchina come sostituto. È stato un anno difficile per il 24enne, che in precedenza aveva guidato per due anni per la Haas. Ma non è stato comunque un anno perso.

Ha potuto imparare molte cose. Come funziona un team grande e di successo nella classe regina, come funziona. E non sono sempre le cose apparentemente ovvie che si imparano quando si è un sostituto.

"Penso che quello che la gente dimentica - io ne ero consapevole, ma è ancora qualcosa a cui non si pensa troppo - è che tutti sono umani e tutti hanno le stesse insicurezze", ha detto Schumacher a formula1.com.

Questa è stata la più grande realizzazione per lui, ha detto: "Alcune delle domande che mi sono posto quando correvo e che non hanno trovato risposta allora, hanno trovato risposta qui. Tutti passano attraverso qualcosa, soprattutto nelle corse, ed è stato bello fare questa esperienza".

"Ma ovviamente sai anche perché sono così bravi, per il modo in cui lo fanno. È bello vedere che anche Lewis, che è stato con la squadra per così tanto tempo, ha un legame con la squadra, che si capiscono senza parole, e penso che questo sia molto speciale", ha detto Schumacher.

Ha ricevuto molti elogi da Hamilton e George Russell nel 2023, ma anche dal boss del team Toto Wolff. Tutto sommato, belle parole, ma Schumacher non può comprare molto per loro.

"È bello che la gente lo riconosca", ha detto. "Ma purtroppo sono ancora qui come pilota di riserva, non come pilota principale. Quindi, ovviamente, qualcosa è andato storto e a volte è un po' difficile da capire. So che devo convincere altre persone che sono adatto a questa posizione", ha detto.

Nel 2024 rimarrà come pilota di riserva e gareggerà per Alpine nel WEC. E poi si concentrerà sul 2025: "Purtroppo molti contratti sono pluriennali, quindi non c'è un posto disponibile per l'anno prossimo. Quindi è una situazione difficile, ma dovrebbero esserci posti liberi per il 2025, dobbiamo aspettare e vedere. "Tuttavia, rimarrò molto legato alla Formula 1 e spero di poter dimostrare alle persone in Formula 1 che merito ancora una possibilità nella classe regina del motorsport e che il mio posto è qui".

