Mick Schumacher: A sua maior realização na Mercedes

Mick Schumacher era piloto de reserva da Mercedes em 2023. Isto significava que estava apenas na segunda linha da grelha de partida da Fórmula 1, no banco de suplentes. Foi um ano difícil para o jovem de 24 anos, que já tinha pilotado para a Haas durante dois anos. Mas ainda assim não foi um ano perdido.

Ele pôde aprender muitas coisas. Como é que uma equipa grande e bem sucedida trabalha na categoria rainha, como é que funciona. E nem sempre são as coisas supostamente óbvias que se aprendem como substituto.

"Acho que o que as pessoas esquecem - eu estava ciente disso, mas ainda é algo em que não se pensa muito - é que toda a gente é humana e toda a gente tem as mesmas inseguranças", disse Schumacher ao formula1.com.

Essa foi a maior constatação para ele, que disse: "Algumas das perguntas que me fiz quando estava a correr e que não foram respondidas na altura foram respondidas aqui. Toda a gente passa por alguma coisa, especialmente nas corridas, e foi ótimo ter esta experiência".

"Mas é claro que também sabemos porque é que eles são tão bons, devido à forma como o fazem. É fantástico ver que até o Lewis, que está na equipa há tanto tempo, tem uma ligação com a equipa, que se entendem sem palavras, e acho que isso é muito especial", disse Schumacher.

Recebeu muitos elogios de Hamilton e George Russell em 2023, mas também do chefe de equipa Toto Wolff. Em suma, palavras bonitas, mas Schumacher não pode comprar muito por elas.

"É ótimo que as pessoas reconheçam isso", disse ele. "Mas infelizmente ainda estou aqui como piloto de reserva, não como piloto principal. Por isso, é óbvio que algo correu mal e, por vezes, é um pouco difícil de compreender. Sei que tenho de convencer as outras pessoas de que sou adequado para esta posição", disse.

Continuará a ser piloto de reserva em 2024 e competirá também pela Alpine no WEC. Infelizmente, muitos dos contratos são plurianuais, pelo que não há um lugar disponível no próximo ano. É uma situação difícil, mas deve haver lugares vagos para 2025, temos de esperar para ver. "No entanto, vou continuar muito ligado à Fórmula 1 e espero poder provar às pessoas da Fórmula 1 que ainda mereço uma oportunidade na categoria rainha do desporto automóvel e que pertenço aqui."

