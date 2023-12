Nico sobre Keke Rosberg: "Gracias por los valiosos consejos

Nico, ahora también empresario, dice de su padre: "Estoy muy agradecido por su enorme apoyo. También por sus valiosos consejos. La creación de redes con los responsables de la toma de decisiones, como los ingenieros, los jefes de equipo, etc., fue especialmente importante. Eso me ayudó mucho. Pero también fue estupendo que se apartara y me permitiera cometer mis propios errores....".

Un episodio de la época de Nico en Williams, cuando los Rosberg aún pasaban los inviernos en su casa de Thumersbach, sobre el lago Zell. He quedado con Nico para una entrevista en un café. Nico llega algo tarde y algo sudoroso: "Lo siento, estaba haciendo raquetas de nieve en el Schmitten".

Después de la entrevista, dice: "Voy al gimnasio en casa y por la tarde voy a jugar al hockey sobre hielo con mis compañeros en Kaprun".

Me encuentro con Papá Keke más tarde en el bar de su pub favorito, Ampere, con Harry Wuthe. Con una copa en la mano, Keke pregunta: "¿Qué hace Nico ahora?". Le ilumino. Keke niega con la cabeza: "¡Si hubiera tenido un programa así, nunca me habría convertido en piloto de Fórmula 1!".

Max Verstappen estableció un récord de Fórmula 1 este año con 19 victorias en 22 carreras. Mike Hawthorn (1958) y Rosberg (1982) ostentan el récord opuesto con una victoria esta temporada, que aun así fue suficiente para ganar el título gracias a la regularidad durante toda la temporada. El finlandés, que sólo tenía 29 años cuando entró en la Fórmula 1 y nació en Solna (Suecia), celebró cinco victorias en sus nueve temporadas en la máxima categoría (1978-1986), cuatro de ellas en circuitos urbanos.

Tras tres años retirado de la competición, reapareció en el Campeonato del Mundo de Turismos Deportivos con Peugeot (¡con el jefe de equipo Jean Todt!). De 1992 a 1995, la carrera como piloto de Rosberg en el DTM con Mercedes y Opel llegó a su fin - la transición a su propio equipo de carreras ya fue suave. Hasta 2022, el equipo Rosberg estuvo activo en DTM/ITC, Super Touring Car Cup, Fórmula BMW, Fórmula 3, GT Masters, A1 GP y DTM de nuevo desde el restablecimiento en 2000 - primero como cliente de Mercedes, luego a partir de 2006 con Audi. Rosberg también trabajó como manager de pilotos durante algún tiempo: Se ocupó de J. J. Lehto, del joven Mika Häkkinen y de Manuel Reuter, entre otros; el bicampeón de Le Mans se convirtió en una especie de "vecino" afincado en Saalfelden desde 1997.

Peter Reinisch, de Salzburgo, trabajó para Rosberg y su equipo, con sede en Neustadt an der Weinstraße, como jefe de equipo en la Fórmula 3 y el GT Masters. "Keke siempre fue directo y muy decidido. Para él, sólo había blanco o negro, pero nada intermedio", dice Reinisch.

En el DTM, Arno Zensen, de Renania, que se formó con Walter Lechner, fue el director del equipo. Durante esos años, René Rast, nacido en Bregenz, se proclamó campeón tres veces, y Rosberg ganó dos veces el título por equipos. "Keke siempre estaba disponible para mí. Pronto establecimos una relación de confianza. Me daba consejos, pero no me decía lo que tenía que hacer. Con los años, fui capaz de tomar decisiones cada vez más independientes", dice Zensen echando la vista atrás.

Y un viejo amigo de Rosberg de los tiempos de Zeller, el restaurador Harry Wuthe, se encargó del catering para invitados y patrocinadores del equipo. "Mi hija Nadine y Nico Rosberg eran amigos desde la infancia y esquiaban juntos. Así es como desarrollamos una estrecha relación con Keke y su mujer Sina".

El mejor lugar para charlar con Keke era en las gradas de la pista de hielo de Zell. Como finlandés, Rosberg es naturalmente aficionado al hockey sobre hielo, y cuando estuvo en Pinzgau, apenas se perdió un partido de los Osos de Hielo de Zell. Wuthe sigue siendo amigo de Rosberg, aunque éste vendió su casa de Zell hace más de diez años y ahora vive alternativamente en el sur de Francia, Mónaco e Ibiza.

¡Que te vaya bien, Keke!