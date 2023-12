Nico à propos de Keke Rosberg : "Merci pour les précieux conseils".

Ils sont le deuxième duo père-fils à remporter le titre de champion du monde de Formule 1 : Nico et Keke Rosberg. Le 6 décembre, le manager et entrepreneur fêtera son 75e anniversaire.

Nico, désormais entrepreneur lui aussi, dit de son Monsieur Papa : "Je suis super reconnaissant de son énorme soutien. Et aussi les précieux conseils. Le réseautage avec les décideurs comme les ingénieurs, les chefs d'équipe, etc. a été particulièrement important. Cela m'a beaucoup aidé. Mais ce qui a aussi été super, c'est qu'il s'est ensuite retiré et m'a permis de faire mes propres erreurs....".

Un épisode de l'époque de Nico chez Williams, lorsque les Rosberg passaient encore les hivers dans leur maison de Thumersbach, au-dessus du lac de Zell. J'ai rendez-vous avec Nico pour une interview dans un café. Nico arrive légèrement en retard et légèrement en sueur : "Désolé, j'ai fait une randonnée en raquettes sur la Schmitten".

Après l'entretien, il me dit : "Je vais encore faire de la musculation à la maison et le soir, je vais jouer au hockey sur glace avec mes copains à Kaprun".

Je rencontre Papa Keke plus tard au bar de son restaurant habituel, l'Ampere, chez Harry Wuthe. Keke, un verre à la main, me demande : "Que fait Nico maintenant ?" Je l'éclaire. Keke secoue la tête : "Si j'avais eu un tel programme, je ne serais jamais devenu pilote de Formule 1" !

Max Verstappen a réussi cette année un record de Formule 1 avec 19 victoires en 22 courses. Le record opposé est détenu par Mike Hawthorn (1958) et Rosberg (1982) avec une seule victoire de la saison, qui a néanmoins suffi pour le titre grâce à la constance tout au long de la saison. Le Finlandais d'origine suédoise (Solna), qui n'est arrivé en Formule 1 qu'à 29 ans, a fêté cinq victoires au cours de ses neuf saisons dans la catégorie supérieure (1978-1986), dont quatre sur des circuits urbains.

Après trois ans de retraite de la course, il a fait son retour dans le championnat du monde des voitures de sport avec Peugeot (le chef d'équipe Jean Todt !). De 1992 à 1995, la carrière de pilote de Rosberg s'est achevée en DTM chez Mercedes ou Opel - la transition vers sa propre écurie de course était déjà fluide. Jusqu'en 2022, l'équipe Rosberg a été active en DTM/ITC, Supertourenwagen-Cup, Formule BMW, Formule 3, GT Masters, A1 GP et à nouveau en DTM à partir de la nouvelle fondation en 2000 - d'abord en tant que client de Mercedes, puis avec Audi à partir de 2006. Rosberg a également travaillé plus longtemps comme manager de pilotes : Il s'est occupé entre autres de J. J. Lehto, du jeune Mika Häkkinen et de Manuel Reuter - le double vainqueur du Mans est devenu à partir de 1997 quasiment un "voisin" résidant à Saalfelden.

Le Salzbourgeois Peter Reinisch a travaillé pour Rosberg et son équipe basée à Neustadt an der Weinstraße en tant que manager d'équipe en Formule 3 et en GT Masters. "Keke a toujours été droit et très directif. Pour lui, tout était noir ou blanc, mais rien entre les deux", explique Reinisch.

En DTM, le Rhénan Arno Zensen, formé chez Walter Lechner, était le responsable de l'équipe - au cours de ces années, le Breton d'adoption René Rast a été champion à trois reprises et Rosberg a remporté deux fois le titre par équipe. "Keke était toujours disponible pour moi. Nous avons rapidement eu une relation de confiance. Il me donnait des conseils, mais ne me dictait rien. Avec les années, j'ai pu prendre des décisions de plus en plus indépendantes", estime Zensen avec le recul.

Et c'est le restaurateur Harry Wuthe, vieil ami de Rosberg à l'époque de Zell, qui s'occupait de l'accueil des invités et des sponsors de l'équipe. "Ma fille Nadine et Nico Rosberg étaient amis depuis l'enfance, ils faisaient du ski ensemble. C'est ainsi qu'est né un contact étroit avec Keke et son épouse Sina".

C'est dans les tribunes de la patinoire de Zell que l'on pouvait bavarder le plus facilement avec Keke. En tant que Finlandais, Rosberg est naturellement un fan de hockey sur glace - et lorsqu'il était dans le Pinzgau, il ne manquait presque jamais un match des Zeller Eisbären. Wuthe est toujours ami avec Rosberg, même si ce dernier a vendu son domicile de Zell il y a plus de dix ans et vit désormais tour à tour dans le sud de la France, à Monaco et à Ibiza.

Bon anniversaire, Keke !