Nico su Keke Rosberg: grazie per i preziosi suggerimenti

Nico, ora anche imprenditore, dice di suo padre: "Gli sono molto grato per il suo enorme sostegno. Anche per i preziosi consigli. Il networking con i responsabili delle decisioni, come gli ingegneri, i capi dei team ecc. è stato particolarmente importante. Mi ha aiutato molto. Ma la cosa più bella è stata che poi ha fatto un passo indietro e mi ha permesso di fare i miei errori....".

Un episodio del periodo di Nico alla Williams, quando i Rosberg trascorrevano ancora gli inverni nella loro casa di Thumersbach, sopra il lago di Zell. Ho un appuntamento con Nico per un'intervista in un caffè. Nico arriva un po' in ritardo e un po' sudato: "Scusate, stavo facendo una ciaspolata sullo Schmitten".

Dopo l'intervista, mi dice: "Vado in palestra a casa e la sera vado a giocare a hockey su ghiaccio con i miei amici a Kaprun".

Incontro papà Keke più tardi al bar del suo pub preferito, l'Ampere, con Harry Wuthe. Con un drink in mano, Keke mi chiede: "Cosa sta facendo Nico adesso?". Lo illumino. Keke scuote la testa: "Se avessi avuto un programma come quello, non sarei mai diventato un pilota di Formula 1!".

Quest'anno Max Verstappen ha stabilito un record in Formula 1 con 19 vittorie in 22 gare. Mike Hawthorn (1958) e Rosberg (1982) detengono il record opposto con una sola vittoria in questa stagione, che è stata comunque sufficiente per vincere il titolo grazie alla costanza nel corso della stagione. Il finlandese, che aveva solo 29 anni quando è entrato in Formula 1 ed è nato a Solna, in Svezia, ha festeggiato cinque vittorie nelle sue nove stagioni nella classe regina (1978-1986), quattro delle quali su circuiti stradali.

Dopo tre anni di ritiro dalle corse, ha fatto il suo ritorno nel Campionato mondiale di auto sportive con la Peugeot (il boss della squadra Jean Todt!). Dal 1992 al 1995, la carriera di pilota di Rosberg nel DTM con Mercedes e Opel si è conclusa - la transizione verso la propria scuderia era già avvenuta senza problemi. Fino al 2022, il Team Rosberg è stato attivo nel DTM/ITC, nella Super Touring Car Cup, nella Formula BMW, nella Formula 3, nel GT Masters, nell'A1 GP e nel DTM a partire dalla sua ricostituzione nel 2000 - prima come cliente Mercedes, poi dal 2006 con Audi. Per qualche tempo Rosberg ha lavorato anche come manager di piloti: Si è occupato, tra gli altri, di J. J. Lehto, del giovane Mika Häkkinen e di Manuel Reuter - il due volte vincitore di Le Mans è diventato una sorta di "vicino di casa" a Saalfelden dal 1997.

Peter Reinisch, di Salisburgo, ha lavorato per Rosberg e il suo team con sede a Neustadt an der Weinstraße come team manager in Formula 3 e nei GT Masters. "Keke è sempre stato diretto e molto deciso. Per lui esisteva solo il bianco o il nero, ma niente di intermedio", dice Reinisch.

Nel DTM, il team manager era Arno Zensen, originario della Renania e formatosi con Walter Lechner. In questi anni, René Rast, nato a Bregenz, è diventato campione per tre volte e Rosberg ha vinto due volte il titolo di squadra. "Keke era sempre disponibile per me. Abbiamo presto instaurato un rapporto di fiducia. Mi dava consigli, ma non mi diceva cosa fare. Nel corso degli anni, sono stato in grado di prendere decisioni sempre più autonome", dice Zensen guardando al passato.

E un vecchio amico di Rosberg dei tempi di Zeller, il ristoratore Harry Wuthe, si occupava del catering per gli ospiti e gli sponsor della squadra. "Mia figlia Nadine e Nico Rosberg erano amici fin dall'infanzia e andavano a sciare insieme. È così che abbiamo sviluppato un rapporto stretto con Keke e sua moglie Sina".

Il posto migliore per chiacchierare con Keke era la tribuna della pista di ghiaccio di Zell. Essendo finlandese, Rosberg è naturalmente un fan dell'hockey su ghiaccio e, quando era in Pinzgau, non si perdeva una partita degli Zell Ice Bears. Wuthe è ancora amico di Rosberg, anche se ha venduto la sua casa a Zell più di dieci anni fa e ora vive alternativamente nel sud della Francia, a Monaco e a Ibiza.

Auguri, Keke!