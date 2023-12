Nico sobre Keke Rosberg: Obrigado pelas dicas valiosas

Nico, que agora também é empresário, fala do seu pai: "Estou muito grato pelo seu enorme apoio. E também pelas dicas valiosas. O trabalho em rede com os decisores, como os engenheiros, os chefes de equipa, etc., foi particularmente importante. Isso ajudou-me muito. Mas o que também foi ótimo foi o facto de ele se ter afastado e me ter deixado cometer os meus próprios erros...."

Um episódio do tempo de Nico na Williams, quando os Rosbergs ainda passavam os Invernos na sua casa em Thumersbach, acima do Lago Zell. Tenho um encontro marcado com Nico para uma entrevista num café. Nico chega um pouco atrasado e um pouco suado: "Desculpem, estava a fazer snowshoeing no Schmitten".

Depois da entrevista, diz: "Vou para o ginásio em casa e, à noite, vou jogar hóquei no gelo com os meus amigos em Kaprun".

Encontro-me com o Papa Keke mais tarde no bar do seu pub preferido, Ampere, com Harry Wuthe. Com uma bebida na mão, Keke pergunta: "O que é que o Nico está a fazer agora?" Eu esclareço-o. Keke abana a cabeça: "Se tivesse tido um programa como esse, nunca me teria tornado piloto de Fórmula 1!"

Max Verstappen estabeleceu um recorde na Fórmula 1 este ano com 19 vitórias em 22 corridas. Mike Hawthorn (1958) e Rosberg (1982) detêm o recorde oposto com uma vitória nesta temporada, que ainda assim foi suficiente para conquistar o título graças à consistência ao longo da temporada. O finlandês, que tinha apenas 29 anos quando entrou na Fórmula 1 e nasceu em Solna, na Suécia, festejou cinco vitórias nas suas nove épocas na categoria máxima (1978-1986), quatro das quais em circuitos de rua.

Após três anos de reforma, regressou ao Campeonato do Mundo de Carros Desportivos com a Peugeot (chefe de equipa Jean Todt!). De 1992 a 1995, a carreira de piloto de Rosberg no DTM com a Mercedes e a Opel chegou ao fim - a transição para a sua própria equipa de corridas já foi suave. Até 2022, a Team Rosberg esteve ativa no DTM/ITC, Super Touring Car Cup, Fórmula BMW, Fórmula 3, GT Masters, A1 GP e DTM novamente a partir do restabelecimento em 2000 - primeiro como cliente da Mercedes, depois a partir de 2006 com a Audi. Rosberg também trabalhou como gestor de pilotos durante algum tempo: Cuidou de J. J. Lehto, do jovem Mika Häkkinen e de Manuel Reuter, entre outros - o bicampeão de Le Mans tornou-se uma espécie de "vizinho" em Saalfelden a partir de 1997.

Peter Reinisch, de Salzburgo, trabalhou para Rosberg e para a sua equipa, sediada em Neustadt an der Weinstraße, como chefe de equipa na Fórmula 3 e no GT Masters. "Keke foi sempre direto e muito decidido. Para ele, só havia preto ou branco, mas nada no meio", diz Reinisch.

No DTM, Arno Zensen, da Renânia, que treinou com Walter Lechner, era o chefe de equipa - durante esses anos, René Rast, nascido em Bregenz, foi campeão três vezes e Rosberg ganhou o título de equipa duas vezes. "Keke estava sempre disponível para mim. Rapidamente estabelecemos uma relação de confiança. Ele dava-me conselhos, mas não me dizia o que fazer. Com o passar dos anos, pude tomar decisões cada vez mais independentes", diz Zensen, olhando para trás.

E o velho amigo de Rosberg dos tempos de Zeller, o restaurador Harry Wuthe, tratou do catering para os convidados e patrocinadores da equipa. "A minha filha Nadine e Nico Rosberg eram amigos de infância e andavam juntos a esquiar. Foi assim que desenvolvemos uma relação próxima com Keke e a sua mulher Sina".

O melhor lugar para conversar com Keke era nas bancadas da pista de gelo de Zell. Como finlandês, Rosberg é naturalmente um fã de hóquei no gelo - e quando estava em Pinzgau, dificilmente perdia um jogo dos Zell Ice Bears. Wuthe continua a ser amigo de Rosberg, apesar de este ter vendido a sua casa em Zell há mais de dez anos e viver agora alternadamente no sul de França, no Mónaco e em Ibiza.

Tudo de bom, Keke!