La Fórmula 1, en ebullición: investigación sobre Wolff

La Fórmula 1 se encuentra en el parón invernal. Entonces llega el momento de revisar la temporada pasada. De celebrar los éxitos o de asumir las oportunidades perdidas. Pero ante todo, la categoría reina del automovilismo respira hondo. Se toman algunas decisiones, como el anuncio de las seis carreras al sprint para 2024.

Pero este año, hay claramente otros problemas en la agenda.

"La FIA es consciente de la especulación de los medios de comunicación en relación con las acusaciones de que se pasó información confidencial de un empleado de la FOM a un director de equipo de F1. El Departamento de Cumplimiento de la FIA está investigando el asunto", anunció la FIA en un comunicado.

Se trata del director del equipo Mercedes, Toto Wolff, y su esposa Susie. Ella es directora de la F1 Academy desde marzo de 2023. Se trata de una serie de carreras femeninas dirigida por el titular de los derechos comerciales de la Fórmula 1.

Al parecer, se teme que ambos dispongan de información que no puede obtenerse a través de los canales habituales. Esta ventaja de conocimientos podría considerarse un posible conflicto de intereses. Un reportaje de la revista "Business F1" ya había causado revuelo en este contexto.

"Business F1" había informado sobre una reunión de jefes de equipo en la que uno de los comentarios de Wolff se basaba supuestamente en información que sólo podría haber obtenido de la FOM. La preocupación es que, por un lado, Toto Wolff recibe información confidencial y, por otro, Susie recibe información de las conversaciones de los jefes de equipo que podría ser importante para la Fórmula 1.

A última hora de la tarde hubo más declaraciones. En primer lugar de Mercedes. "Tomamos nota de la declaración general de la FIA de esta noche en respuesta a las acusaciones sin fundamento de un solo medio de comunicación, así como la sesión informativa no oficial 'off the record' asociada con el director del equipo Mercedes-AMG F1", decía el comunicado.

"El equipo no ha recibido ninguna comunicación del departamento de cumplimiento de la FIA sobre este asunto y fue muy sorprendente enterarse de la investigación a través de una declaración de los medios de comunicación. Rechazamos enérgicamente la acusación contenida en el comunicado y la cobertura mediática asociada que ataca injustamente la integridad y el cumplimiento de nuestro director de equipo. Naturalmente, esperamos una correspondencia completa, rápida y transparente del Departamento de Cumplimiento de la FIA en relación con esta investigación y su contenido", continuó.

La Fórmula 1 también reaccionó y rechazó las acusaciones. "Tomamos nota de la declaración pública hecha por la FIA esta tarde, que no nos fue comunicada con antelación", dijo la Fórmula 1.

"Confiamos plenamente en que las acusaciones son falsas y contamos con procesos y procedimientos sólidos para garantizar la separación de información y responsabilidades en caso de un potencial conflicto de intereses. Estamos seguros de que ningún miembro de nuestro equipo ha revelado información no autorizada a un director de equipo y advertiríamos a cualquiera que no haga acusaciones descuidadas y graves sin sustancia", anunció la Fórmula 1.

Susie Wolff escribió en Instagram que se sentía "profundamente ofendida, pero desafortunadamente no sorprendida" por las acusaciones, que rechaza "en los términos más enérgicos". Calificó de "descorazonador que se cuestione mi integridad de esta manera, especialmente cuando parece basarse en un comportamiento intimidatorio y misógino y se centra en mi estado civil en lugar de en mis habilidades".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12