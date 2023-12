La Formule 1 dans la tourmente : enquête sur Wolff

Une pause hivernale contemplative ? Pas du tout ! Un article de presse et l'annonce d'un audit par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) qui en a résulté ont provoqué des remous et de l'irritation.

En fait, la Formule 1 est en pause hivernale. Il est alors temps de faire le point sur la saison écoulée. De célébrer les succès ou de revenir sur les occasions manquées. Mais en premier lieu, la classe reine du sport automobile respire. Quelques jalons sont posés, comme l'annonce des six courses de sprint pour 2024.

Mais cette année, il semble que de tout autres problèmes soient à l'ordre du jour.

"La FIA est consciente des spéculations des médias concernant l'allégation selon laquelle des informations confidentielles ont été transmises par un employé de la FOM à un chef d'équipe de F1. Le département de la conformité de la FIA examine la question", a indiqué la FIA dans un communiqué.

Il s'agit du chef d'équipe de Mercedes, Toto Wolff, et de son épouse Susie. Elle est directrice de la F1 Academy depuis mars 2023. Il s'agit d'une série de courses féminines gérée par le détenteur des droits commerciaux de la Formule 1.

Il y aurait des craintes que les deux possèdent des informations qui ne peuvent pas être obtenues par les canaux standard. Un tel avantage en termes de connaissances pourrait être considéré comme un conflit d'intérêts potentiel. Un rapport du magazine "Business F1" avait déjà provoqué des remous dans ce contexte.

"Business F1" avait fait état d'une réunion des chefs d'équipe au cours de laquelle une remarque de Wolff aurait été basée sur des informations qu'il ne pouvait obtenir que de la FOM. Le souci est que, d'une part, Toto Wolff reçoit des informations confidentielles et que, d'autre part, Susie reçoit des informations sur les discussions des chefs d'équipe qui pourraient être importantes pour la Formule 1.

En fin de soirée, d'autres déclarations ont été faites. D'une part de Mercedes. "Nous prenons note de la déclaration générale de la FIA de ce soir, en réponse aux allégations infondées d'un seul média, ainsi que du briefing non officiel 'hors dossier' associé au patron de l'équipe Mercedes-AMG F1", disait le communiqué.

"L'équipe n'a reçu aucune communication du département de la conformité de la FIA à ce sujet et il a été très surprenant d'apprendre l'existence de l'enquête par un communiqué de presse. Nous rejetons fermement l'allégation contenue dans la déclaration et la couverture médiatique qui l'accompagne, qui attaque injustement l'intégrité et la conformité de notre chef d'équipe. Il va de soi que nous attendons du service de conformité de la FIA une correspondance complète, rapide et transparente sur cette enquête et son contenu", poursuit le communiqué.

La Formule 1 a également réagi et a également rejeté les accusations. "Nous prenons note de la déclaration publique de la FIA de ce soir, qui ne nous a pas été communiquée à l'avance", dit-on du côté de la Formule 1.

"Nous avons pleinement confiance dans le fait que les accusations sont fausses et nous avons des processus et des procédures robustes qui garantissent la séparation des informations et des responsabilités en cas de conflit d'intérêts potentiel. Nous sommes confiants dans le fait qu'aucun membre de notre équipe n'a transmis d'informations non autorisées à un chef d'équipe et nous souhaitons mettre en garde tout le monde contre des accusations imprudentes et graves sans substance", a fait savoir la Formule 1.

Susie Wolff a écrit sur Instagram qu'elle se sentait "profondément offensée, mais qu'elle n'était malheureusement pas surprise" par ces accusations qu'elle rejette "avec la plus grande fermeté". Elle a qualifié de "décourageant le fait que mon intégrité soit ainsi remise en question, en particulier lorsque cela semble reposer sur un comportement intimidant et misogyne et se concentre sur mon état civil et non sur mes compétences".

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12