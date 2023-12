Formula 1 in subbuglio: indagine su Wolff

La Formula 1 è in realtà in pausa invernale. È quindi tempo di rivedere la stagione passata. Per celebrare i successi o fare i conti con le opportunità mancate. Prima di tutto, però, la classe regina del motorsport fa un respiro profondo. Vengono prese alcune decisioni, come l'annuncio delle sei gare sprint per il 2024.

Ma quest'anno i problemi in agenda sono chiaramente altri.

"La FIA è a conoscenza delle speculazioni dei media relative alle accuse di aver passato informazioni riservate da un dipendente della FOM a un team principal di F1. Il Dipartimento di Conformità della FIA sta indagando sulla questione", ha annunciato la FIA in un comunicato.

Si tratta del team principal della Mercedes Toto Wolff e di sua moglie Susie. Quest'ultima è direttore della F1 Academy dal marzo 2023. Si tratta di una serie di gare femminili gestite dal detentore dei diritti commerciali della Formula 1.

Secondo quanto riferito, si teme che entrambi dispongano di informazioni che non possono essere ottenute attraverso i canali standard. Un tale vantaggio di conoscenza potrebbe essere visto come un potenziale conflitto di interessi. Un servizio della rivista "Business F1" aveva già suscitato scalpore in questo contesto.

"Business F1" aveva riferito di una riunione dei capi squadra in cui uno dei commenti di Wolff si sarebbe basato su informazioni che avrebbe potuto ottenere solo dalla FOM. La preoccupazione è che, da un lato, Toto Wolff riceva informazioni riservate e, dall'altro, Susie riceva informazioni dalle discussioni dei team boss che potrebbero essere importanti per la Formula 1.

In tarda serata ci sono state altre dichiarazioni. In primo luogo dalla Mercedes. "Prendiamo atto della dichiarazione generale della FIA di questa sera che risponde alle accuse infondate di un singolo media, nonché del briefing non ufficiale 'off the record' associato al team principal di Mercedes-AMG F1", si legge nel comunicato.

"Il team non ha ricevuto alcuna comunicazione dal dipartimento di conformità della FIA su questo argomento ed è stato molto sorprendente venire a conoscenza dell'indagine attraverso una dichiarazione dei media. Respingiamo con forza le accuse contenute nel comunicato e la relativa copertura mediatica che attacca ingiustamente l'integrità e la conformità del nostro team principal. Naturalmente, ci aspettiamo una corrispondenza completa, rapida e trasparente da parte del Dipartimento di Conformità della FIA in merito a questa indagine e al suo contenuto", ha proseguito.

Anche la Formula 1 ha reagito e respinto le accuse. Prendiamo atto della dichiarazione pubblica rilasciata dalla FIA questa sera, che non ci è stata comunicata in anticipo", ha dichiarato la Formula 1. "Abbiamo piena fiducia nel fatto che le accuse non siano state confermate.

"Abbiamo piena fiducia nel fatto che le accuse siano false e che disponiamo di solidi processi e procedure per garantire la separazione delle informazioni e delle responsabilità in caso di potenziale conflitto di interessi. Siamo certi che nessun membro del nostro team abbia rivelato informazioni non autorizzate a un team principal e vorremmo mettere in guardia chiunque dal fare accuse incaute e gravi prive di sostanza", ha annunciato la Formula 1.

Susie Wolff ha scritto su Instagram di sentirsi "profondamente offesa, ma purtroppo non sorpresa" dalle accuse, che respinge "nei termini più forti". Ha definito "scoraggiante che la mia integrità venga messa in discussione in questo modo, soprattutto quando sembra essere basata su un comportamento intimidatorio e misogino e si concentra sul mio stato civile piuttosto che sulle mie capacità".

Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12