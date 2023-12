Les stars de la F1 continueront à sprinter sur le Red Bull Ring en 2024

En 2024, les fans pourront à nouveau profiter d'une double action de course avec le format sprint sur le Red Bull Ring. La FIA et le groupe de Formule 1 ont confirmé mardi un total de six événements de sprint, dont le "Grand Prix d'Autriche de Formule 1 2024". Le week-end de course dans la vallée de la Mur en Styrie aura lieu du 28 au 30 juin.

Troisième sprint de F1 au Red Bull Ring - adaptations annoncées.

En 2021, la Formule 1 a introduit le format sprint. En 2022, un sprint F1 a également été organisé pour la première fois au Red Bull Ring. La troisième édition dans le cadre du Grand Prix d'Autriche suivra la saison prochaine.

Pour marquer tous les points, les pilotes doivent tout donner pendant trois jours consécutifs. La Formula 1 a annoncé mardi des adaptations du format du sprint, qui seront présentées début 2024 par la commission F1. Une chose reste en tout cas inchangée : les fans profiteront une fois de plus d'une double action de course lors du week-end de Formule 1 dans la vallée de la Mur et d'un avant-goût parfait du dimanche de course !

Avec un record de fans derrière soi, prêt pour la prochaine ruée sur les billets. Le "Holiday Grand Prix" a permis cette année au Red Bull Ring d'enregistrer un nouveau record de fréquentation avec 304 000 fans sur l'ensemble du week-end de course.

La ruée sur les billets pour le prochain événement phare du sport automobile de l'année en Autriche a commencé. Une expérience inoubliable de la F1 en Styrie sera également assurée en 2024.

Avec les points forts très appréciés du programme-cadre, le Spielberg reste fidèle à ses visiteurs sous le titre de "Motorsport-Festival". Ceux qui souhaitent encore s'assurer un billet doivent être rapides !

Les billets pour le "Grand Prix d'Autriche de Formule 1 2024" sont disponibles sur www.redbullring.com.

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12