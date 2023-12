Anche le stelle della F1 voleranno al Red Bull Ring nel 2024

I fan potranno anche sperimentare una doppia azione di gara con il formato sprint al Red Bull Ring nel 2024. La FIA e il Gruppo Formula 1 hanno confermato martedì un totale di sei eventi sprint, tra cui il "Gran Premio di Formula 1 d'Austria 2024". Il weekend di gara nella Murtal stiriana si svolgerà dal 28 al 30 giugno.

Terzo sprint di F1 al Red Bull Ring: annunciate le modifiche.

La Formula 1 ha introdotto il formato sprint nel 2021. Nel 2022, per la prima volta, si è tenuto uno sprint di F1 al Red Bull Ring. La prossima stagione seguirà la terza edizione nell'ambito del Gran Premio d'Austria.

Per ottenere il punteggio pieno, i piloti devono dare il massimo in tre giorni consecutivi. La Formula 1 ha annunciato martedì le modifiche al formato sprint, che saranno presentate dalla F1 Commission all'inizio del 2024. Una cosa rimane invariata: gli appassionati potranno godere ancora una volta di una doppia azione di gara e di un'anticipazione perfetta della domenica di gara nel weekend di Formula 1 nella Mur Valley!

Pronti per la prossima corsa ai biglietti con un numero record di fan alle spalle. Quest'anno il "Gran Premio delle vacanze" ha fatto registrare un nuovo record di presenze al Red Bull Ring, con 304.000 fan durante l'intero weekend di gara.

La corsa ai biglietti per il prossimo evento motoristico dell'anno in Austria è in pieno svolgimento. Un'indimenticabile esperienza di F1 in Stiria è garantita anche nel 2024.

Con i popolari highlight del programma di supporto, Spielberg rimane fedele ai suoi visitatori con il titolo "Motorsport Festival". Se volete ancora assicurarvi un biglietto, dovete essere veloci!

I biglietti per il "Gran Premio di Formula 1 d'Austria 2024" sono disponibili su www.redbullring.com.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12