As estrelas da F1 também vão correr no Red Bull Ring em 2024

Em 2024, os adeptos vão também experimentar uma dupla ação de corrida com o formato sprint no Red Bull Ring. A FIA e o Grupo de Fórmula 1 confirmaram na terça-feira um total de seis eventos de sprint, incluindo o "Grande Prémio de Fórmula 1 da Áustria 2024". O fim de semana de corrida no Murtal da Estíria terá lugar de 28 a 30 de junho.

Terceiro sprint de F1 no Red Bull Ring - ajustes anunciados.

A Fórmula 1 introduziu o formato sprint em 2021. Em 2022, um sprint de F1 também foi realizado no Red Bull Ring pela primeira vez. A terceira edição como parte do Grande Prémio da Áustria terá lugar na próxima temporada.

Para marcar todos os pontos, os pilotos têm de dar o seu melhor em três dias consecutivos. A Fórmula 1 anunciou na terça-feira alterações ao formato sprint, que serão apresentadas pela Comissão de F1 no início de 2024. Uma coisa permanece inalterada: os fãs irão mais uma vez desfrutar do dobro da ação de corrida e de uma antevisão perfeita do domingo de corrida no fim de semana de Fórmula 1 em Mur Valley!

Preparados para a próxima corrida de bilhetes com um número recorde de fãs. O "Grande Prémio de Férias" trouxe este ano um novo recorde de público ao Red Bull Ring, com 304.000 fãs durante todo o fim de semana de corrida.

A corrida aos bilhetes para o próximo ponto alto do desporto automóvel do ano na Áustria está ao rubro. Uma experiência inesquecível de F1 na Estíria também está garantida em 2024.

Com os populares destaques no programa de apoio, Spielberg mantém-se fiel aos seus visitantes sob o título "Motorsport Festival". Se ainda quiser garantir um bilhete, tem de ser rápido!

Os bilhetes para o "Grande Prémio de Fórmula 1 da Áustria 2024" estão disponíveis em www.redbullring.com.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12