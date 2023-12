Tramnitz sobre la tragedia de Van't Hoff: "No ha sido un momento fácil

Las imágenes eran terribles, estremecedoras, tristes y aturdidoras. Mostraban el accidente del talento holandés de fórmula Dilano van't Hoff, trágicamente fallecido en el violento choque durante el fin de semana de carreras del Campeonato de Europa de Fórmula Regional (FRECA) en Spa en julio.

Un espectador captó el momento y el vídeo circuló por las redes sociales. Van't Hoff, que sólo tenía 18 años, no tuvo ninguna oportunidad, convirtiéndose literalmente en una diana en la recta de Kemmel tras hacer un trompo y salirse de la pista. Adam Fitzgerald fue incapaz de tomar medidas evasivas y chocó de lleno contra el coche de Van't Hoff a la altura del cockpit.

El piloto alemán Tim Tramnitz también se encontraba en la pista en ese momento. ¿Cómo vive un joven piloto la muerte de un compañero? ¿Cambia algo así su visión del deporte?

"En cierto modo, por supuesto, porque te muestra de cerca lo peligroso que es realmente este deporte", declaró el joven piloto de Red Bull a web.de.

"Por otro lado, también sabemos el riesgo que corremos. Hoy en día no te esperas que ocurra algo así. Y para nosotros los pilotos en particular, no fue un momento fácil y también fue un poco extraño volver al coche después. Pero en principio, todos tenemos el mismo sueño y el mismo objetivo", dijo Tramnitz, que competirá en la Fórmula 3 en 2024.

Sabe que entonces tendrá que sacar los codos, porque la batalla por la mejor impresión es feroz en las categorías inferiores. "Todo el mundo tiene muchas ganas de triunfar. Todos quieren ganar. Por eso es importante demostrar quién eres y sacar un poco los codos. Pero, por supuesto, también tienes que ser inteligente, centrarte en tu propio rendimiento y hacer bien tu trabajo", afirma.

Aún no está claro para quién pilotará. "Por regla general, Red Bull va a los equipos punteros. Así que las posibilidades deberían ser buenas para mí de unirme a un buen equipo el año que viene."

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12