Tramnitz sur la tragédie de van't Hoff : "Ce n'est pas une période facile

Les images étaient terribles, elles ont affecté, attristé et stupéfié. Elles montraient l'accident du talent néerlandais de formule Dilano van't Hoff, qui a tragiquement perdu la vie lors du violent crash survenu en juillet à Spa dans le cadre du week-end de course du Championnat d'Europe régional de formule (FRECA).

Un spectateur a immortalisé le moment par hasard et le clip a fait le tour des réseaux sociaux. Van't Hoff, qui n'avait que 18 ans, n'a eu aucune chance, se retrouvant littéralement pris pour cible dans la ligne droite de Kemmel après avoir fait un tête-à-queue et s'être retrouvé sur la chaussée. Adam Fitzgerald n'a pas pu l'éviter et a percuté violemment la voiture de van't Hoff à hauteur du cockpit.

L'Allemand Tim Tramnitz se trouvait également dans le peloton à l'époque. Comment un jeune pilote vit-il la mort d'un collègue ? Est-ce que cela change la vision du sport ?

"D'une certaine manière, bien sûr, parce que l'on voit de près à quel point le sport est dangereux", a déclaré le junior de Red Bull à web.de.

"Mais d'un autre côté, nous savons aussi quels risques nous prenons. En fait, on ne s'attend plus du tout à ce qu'une telle chose puisse encore se produire de nos jours. Et pour nous, les pilotes, ce n'était pas non plus une période facile et c'était un peu bizarre de remonter dans la voiture après. Mais en principe, nous avons tous le même rêve et le même objectif", a déclaré Tramnitz, qui prendra le départ de la Formule 3 en 2024.

Il sait qu'il devra alors jouer des coudes, car dans les catégories de jeunes, la lutte pour la meilleure impression est acharnée. "Tout le monde a extrêmement envie de réussir. Tout le monde veut gagner. Il est donc important de montrer qui l'on est et de jouer un peu des coudes. Mais il faut aussi être intelligent, se concentrer sur ses propres performances et faire son travail correctement", a-t-il déclaré.

L'équipe pour laquelle il roulera n'est pas encore connue. "En règle générale, Red Bull fait appel aux meilleures équipes. Les chances devraient donc être bonnes pour moi d'intégrer une bonne équipe l'année prochaine".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12