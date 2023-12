Tramnitz sulla tragedia di van't Hoff: un momento non facile

In estate, il talento della formula Dilano van't Hoff è rimasto ucciso in un violento incidente a Spa. Red Bull Junior ha assistito da vicino alla tragedia.

Le immagini erano terribili, scioccanti, tristi e attonite. Mostravano l'incidente che ha coinvolto il talento olandese della formula Dilano van't Hoff, tragicamente morto in un violento incidente durante il weekend di gara del Campionato Europeo di Formula Regionale (FRECA) a Spa nel mese di luglio.

Uno spettatore ha ripreso il momento e la clip ha fatto il giro dei social media. Van't Hoff, che aveva solo 18 anni, non ha avuto scampo, diventando letteralmente un bersaglio sul rettilineo del Kemmel dopo il testacoda e l'impatto con la pista. Adam Fitzgerald non è riuscito a prendere un'azione evasiva e si è schiantato con forza contro l'auto di van't Hoff all'altezza dell'abitacolo.

In quel momento era in pista anche il pilota tedesco Tim Tramnitz. Come vive un giovane pilota la morte di un collega? Una cosa del genere cambia la sua visione dello sport?

"In un certo senso, ovviamente, perché ti mostra da vicino quanto sia pericoloso questo sport", ha detto il giovane della Red Bull a web.de.

"D'altra parte, sappiamo anche che tipo di rischio stiamo correndo. Non ci si aspetta che una cosa del genere accada al giorno d'oggi. E per noi piloti in particolare non è stato facile ed è stato anche un po' strano risalire in macchina dopo. Ma in linea di massima abbiamo tutti lo stesso sogno e lo stesso obiettivo", ha detto Tramnitz, che nel 2024 gareggerà in Formula 3. Sa che a quel punto dovrà affrontare un'altra gara.

Sa che a quel punto dovrà tirare fuori i gomiti, perché la battaglia per la migliore impressione è feroce nelle classi junior. "Tutti sono estremamente affamati di successo. Tutti vogliono vincere. Quindi è importante mostrare chi si è e tirare fuori i gomiti. Ma naturalmente bisogna anche essere intelligenti, concentrarsi sulle proprie prestazioni e fare bene il proprio lavoro", ha detto.

Non è ancora chiaro per chi guiderà. "Di norma, la Red Bull sceglie i top team. Quindi le possibilità di entrare a far parte di una buona squadra l'anno prossimo dovrebbero essere buone".

